Joven ‘se flechó’ a primera vista en un bus y su enamorado por poco la roba

En las redes sociales es común encontrar a personas que suelen contar diversas anécdotas sobre su vida personal, algunas pueden ser divertidas, interesantes o intrigantes para los internautas.



(Lea también: Rumores de alguien cercano confirmaría la separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma).



Recientemente, una chica publicó en su cuenta la historia de cómo una vez casi la roba un sujeto que le pareció atractivo mientras se transportaba en un bus. La joven comenzó describiendo la apariencia del hombre: “Era moreno, de gorrita, lindo, lindo, lindo”.

Tras esto, resaltó que quedó “flechada” por el atractivo físico que este tenía: “No hacía falta pensar mucho, pero yo enamorada, caí”. Luego de que esa persona se subiera al transporte público, ella tomó su celular durante unos momentos.



(Siga leyendo: Cuánto gana Mariah Carey por la canción 'All I Want For Christmas Is You').



Acto seguido, la mujer, llamada Luna Perez, alza su mirada para buscar al sujeto, al realizar esta acción se da cuenta de que él también la estaba mirando. Ante esto, ella se emocionó: “Yo dije: ‘Chao me enamoré’, yo ante todo egocéntrica, pensé: ‘Está enamorado de mí, no para de mirarme, o sea, ¿tan linda soy?’”.



Relató que se sentía cansada y era de noche, así que creyó que físicamente ella no estaba “tan linda”, la situación se repitió durante la mayor parte del viaje, donde intercambiaron varias miradas.

¿Por qué dijo que era un ladrón?



Tras varios encuentros visuales, la joven se percató de que el sujeto no la estaba observando a ella, sino al celular que llevaba en sus manos. En ese momento entendió lo que estaba sucediendo y dijo: “A mí los hombres me hicieron todo, pero robarme no. Entonces yo guardé mi teléfono, ¿qué pasó?, me dejó de mirar”.



(De interés: La arquera que abandonó el hockey para abrir una cuenta en OnlyFans).



Cuando se percató de que ya no tenía la atención del hombre pudo presenciar cómo le robó el celular a una de las pasajeras que se encontraba atrás de ella, lo que causó que Pérez se sorprendiera y expresó: “¿No era amor lo que teníamos?, o sea, no entiendo”.

Aseguró que si el sujeto llegara a encontrarla en sus redes sociales ella lo seguiría de vuelta: “¿Saben qué es lo peor de todo?, que si a mí esa persona me empieza a seguir en Instagram, yo le devuelvo el ‘follow’. Mi tipo son personas ‘chorras’, me doy cuenta recién. Pero bueno, no hay que confiar en los hombres yo ya aprendí, nunca es el indicado”.



El video ya cuenta con más de un millón de vistas en TikTok y más de 2 mil comentarios, entre los cuales se puede leer: “Vos querías que te robe el corazón”, “Es tan genial que lo tuve que ver dos veces”, “Podría ser yo tranquilamente” y “No creí amar a un ser en tan poco tiempo”, son algunas de las opiniones más destacadas.

Ciudadano impidió el robo de un vehículo con un palo en el barrio Boyacá Real

Más noticias en EL TIEMPO

'Doy la vida': el día que Camilo Cifuentes fue apuñalado por defender a su pareja



La nueva función de Tinder que permite a amigos y familia ayudarle a encontrar pareja



¿Qué hacer para que Gmail no elimine su cuenta este 1 de diciembre? Le contamos



LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO