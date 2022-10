Una nueva grabación se ha hecho tendencia en las últimas horas en TikTok, la plataforma de videos. En las imágenes, una joven contó que se encontró a su jefe cuando debía estar trabajando.



La usuaria ‘@klizthbc’ publicó el divertido hecho para hacer reír a sus seguidores. Mientras se encontraba tranquila en el avión, notó que uno de los pasajeros que estaba abordando unas filas adelante era su superior.



(Siga leyendo: ‘La Gorda Fabiola’, de ‘Sábados Felices’, sufrió una fuerte caída).

"Como cuando te escapas y te encuentras a tu jefe en el mismo vuelo", escribió la joven en el texto que acompañó el video.



En la primera imagen aparece la mujer apreciando la ventanilla del avión, ya lista en su asiento para despegar. Luego el clip muestra a un hombre, quien sería el jefe y que mira fijamente a su empleada.



En la descripción que compartió en TikTok se lamentó por el suceso expresando que el hombre “se acababa de enterar” y que hay demasiados vuelos para que se den esas coincidencias.



Por su parte, el jefe se mostró sorprendido y después sonrió a la cámara entre risas. A pesar de que no especificó si cruzaron palabras, el director se vio relajado y solo miró a la joven.



(Más: Kim Kardashian tiene esta lista de exigencias para volar en su jet privado).

La cara de sorpresa del hombre causó risas en redes sociales. Foto: TikTok: @klizthbc

La reacción en redes

El video ya tiene más de cinco millones de reproducciones en menos de 24 horas de haber sido publicado. De igual manera, casi 540 mil usuarios de la plataforma le han dejado ‘me gusta’ a la particular grabación.



(También: El cambio de 'look' de Sebastián Caicedo tras separación con Carmen Villalobos).



Entre los comentarios, la mayoría se rió del hecho y de la mala suerte de la mujer. Muchos aseguraron que han vivido situaciones parecidas y se han encontrado a sus jefes en el peor momento o cuando no debían.



“Le dices: ‘Jefe, moví mar y cielo para estar en este vuelo para decirle que se me ocurrió una idea brutal, que puede potenciar nuestras ventas”, sugirió una persona entre las respuestas. Inmediatamente, los demás internautas siguieron haciendo chistes de este tipo para animar a la empleada descubierta.



Algunos criticaron las acciones de la mujer y expresaron que debió ser más atenta a sus responsabilidades para evitar pasar sustos como ese. La publicación ha seguido siendo comentada y se ha convertido en una de las últimas tendencias en TikTok.

