Un banano pegado con una cinta adhesiva a una pared hacia parte de una obra artística valorada en 120.000 dólares que se exhibía en el Museo de Arte Leeum de Seúl, Corea del Sur. Sin embargo, un joven estudiante llamado Noh Huyn-soo, ni corto ni perezoso, se comió la fruta.

Un amigo de Huyn-soo grabó un video del momento en que el joven arranca el banano de la pared y luego se lo come.

Además, el estudiante de la Universidad de Seúl declaró a la emisora KBS que "dañar una obra de arte moderno también podría ser interpretado como una obra de arte". Y agregó: "Pensé que podía ser interesante... ¿No está pegada ahí para que se la coman?"



La obra conocida como 'Comedian', es parte de la exposición 'WE' del artista y escultor italiano Maurizio Cattelan, quien no se mostró muy preocupado y le bajó el tono al asunto.



"No hay problema", afirmó Cattelan. De todos modos, el banano pegado a la pared se reemplaza por uno nuevo cada dos o tres días.



Sin embargo, no es la primera vez que alguien se come una obra de Cattelan. En 2019, durante una exposición en el Miami Art Basel, el artista estadounidense David Datuna también se comió un banano y lo grabaron cuando se calificó a sí mismo como un "artista hambriento".

Además, según otros medios de comunicación, un inodoro de 18 quilates, llamado América, otra obra de Cattelan, fue arrancado de la pared luego de sufrir un robo nocturno en las instalaciones del Palacio de Blenheim en Oxfordshire, Gran Bretaña.

