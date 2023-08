Las aplicaciones de citas se han convertido en uno de los vehículos más efectivos para conseguir la persona ideal para casarse. Muchas parejas pueden confirmar su efectividad, pero pocas pueden decir que se conocieron por una app, se enamoraron y contrajeron matrimonio a pesar de que se llevan 42 años de diferencia.



Este es el caso de David y Jackie, quienes se conocieron hace siete años. Él tiene 70 años y ella 28. Jackie puede ser hija de David, incluso su nieta.



La feliz pareja le contó su historia al canal de YouTube ‘Love don’t judge’. Contaron que se conocieron en Filipinas (país natal de Jackie) cuando él estaba de viaje. En la nación asiática salieron varias veces antes de que él regresara a Estados Unidos, su país de residencia.

“Nos conocimos cuando estaba en Filipinas. Estaba usando un sitio de citas. Un día vi su perfil, prácticamente salté de la silla. Estaba tan impresionado por lo que vi”, dijo David al canal citado.



Jackie, por su parte, reveló: “No revisé su perfil. No tenía idea de cómo se veía. (La cita) fue divertida. Me di cuenta de que era un caballero y fue muy amable”.



Luego de algunos meses, David regresó a Filipinas porque tenía muchas ganas de volver a ver a Jackie. En ese segundo momento de la relación se dieron cuenta que entre ellos había amor y decidieron unirse en matrimonio a pesar de la gran diferencia de edad.



Sin embargo, la decisión de la pareja de casarse no estuvo exenta de críticas por parte de algunos familiares y allegados. Y es que David es mayor incluso que sus suegros.



“Creen que es mi abuelo, pero estamos enamorados. (El matrimonio) fue el mejor día de mi vida. Mis padres y mis hermanos no pudieron venir aquí (EE. UU.). Mi familia me apoya mucho y mis amigos también. No me arrepentiré de haberme casado con ‘Dave’ porque es un hombre muy agradable. Me ama, me respeta, es el mejor”, comentó la joven.



Jackie viaja una vez al año a su país natal para visitar a su familia, a quienes apoya económicamente con el trabajo que tiene en una farmacia.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS