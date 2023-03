La influencer argentina, Sofi Maure, desató una polémica en redes sociales tras anunciar su matrimonio y su fugaz divorcio. Según describió Maure: "No me aguanto más".

Por medio de su cuenta en Twitter la streamer anunció que tenía todos los preparativos para llevar a cabo el matrimonio en sologamia.



“Hoy en momentos esquizo de mi vida me compre un vestido de novia y me cocine una torta de casamiento para casarme conmigo misma”, escribió la joven en su cuenta de Twitter.



hoy en momentos esquizo de mi vida me compre un vestido de novia y me cocine una torta de casamiento para casarme conmigo misma pic.twitter.com/yQvYUUKsM4 — Sofi 𒉭 (@sofimaure07) February 19, 2023

Menos de 48 horas después de contraer nupcias, Sofi Maure anunció en sus redes sociales: “Actualización: voy un día casada conmigo y no me aguanto más, estoy viendo como es el tema del divorcio por las dudas”, señaló.



Los comentarios sobre siu fugaz matrimonio “Conseguite un buen abogado”, “Te recomiendo hacer separación de bienes”, “Tengo un amigo psicólogo por si te interesa”, dijeron los internáutas.



¿Qué es la sologamia?



El psicólogo Carlos Hidalgo explicó a La Vanguardia que la sologamia “es un acto que está cada vez más de moda y que tiene como mandamiento principal el amor propio. Surge en parte como una crítica feroz a los matrimonios que están unidos de manera tóxica por el que dirán o por miedo a la soledad, pero no por amor.”

