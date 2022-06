Una joven rusa padece una de las enfermedades más extrañas e inusuales que se han detectado en el mundo. Se trata de situs inversus totali. un padecimiento que ha hecho que Olesya Kulikova haya pasado la mayor parte de su vida en un hospital.



La enfermedad que tiene esta joven rusa provoca que sus órganos no sean como los de la mayoría de las personas.



La situs inversus totali que padece Kulikova hace que los principales órganos de su cuerpo no estén en los lugares correctos, es decir, están al revés.



“Cada vez que me hago un examen médico, tengo que explicar que mi corazón está a la derecha, no a la izquierda, como todas las personas. Durante los electrocardiogramas, debo decirles a los doctores que coloquen los electrodos al otro lado”, narró la joven, quien tiene 27 años, al diario The Sun, de Inglaterra.



Lo primero que descubrió esta joven fue que su corazón no estaba en el lado izquierdo, sino en el derecho. Unos años más tarde se enteró que el hígado estaba en el lado izquierdo.



Y en el 2019, previo a la pandemia del covid-19, descubrió que sus pulmones estaban ubicados al revés.



No obstante, la joven es un ejemplo de superación. Ahora tiene un blog en el cual narra sus experiencias. Con él cual pretende que quienes padecen esa enfermedad se sientan acompañados.



