Por medio de las redes sociales se hizo viral la historia de una joven canadiense que contó de primera mano cómo renunció en su primer día de trabajo, asegurando que le habían solicitado trabajar ocho horas diarias y realizar diversas labores.



La joven explicó sus argumentos, dentro de ellos que las tareas exigidas eran muchas para el salario ofrecido y por esto decidió irse de la empresa en el primer día.





La mujer inició su video contanto que ella quería trabajar en esa empresa, pasó los filtros para su contratación, pero en medio de la inducción, cuando le contaron sobre sus labores y el pago, se decepcionó.



"El salario no era significativo, pero era un trabajo, así que entré al local y una amable señora me dio la bienvenida y comenzó a capacitarme en la gestión de la tienda".



El pago que iba a recibir era el mínimo y ella solicitaba 8.000 pesos más por cada hora trabajada, ya que tenía que realizar varias tareas. "Estaba recibiendo el salario mínimo cuando debería haber ganado al menos uno o dos dólares más por hora por realizar todas estas tareas".



Adicional a esto, la joven cuenta que lo que más le molestó fue su horario:"Querían que trabajara 8 horas seguidas sin tener ni siquiera un descanso de diez minutos".



Finalmente la joven aseguró que no era una mujer que dejara fácilmente los empleos, aunque este caso le pareció excesivo y definitivamente dejó claro que jamás quería regresar a dicho lugar.



"No soy de las personas que renuncian fácilmente, pero pensé: 'Nunca más quiero volver allí'. No tengo nada en contra de la empresa, conocí a gente agradable allí, pero ¿cómo pueden esperar eso? Es demasiado", finalizó.

