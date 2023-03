En Colombia el servicio militar es una obligación para los hombres mayores de 18 años, no obstante, existen algunas variables a las que un ciudadano puede acudir para evitar ser reclutado, por ejemplo, la libreta militar.

Sin embargo, la realidad es que muchas personas no han realizado el trámite quedando en condición de remisos, por lo que podrían ser compelidos por la Fuerza Pública para ejercer el cumplimiento de las obligaciones militares. Según registros, hay cerca de 700 mil personas en esta condición.

El joven involucrado podría someterse a un proceso legal de llegarse a identificar que fue una conducta individual por parte del usuario FACEBOOK

TWITTER

Respecto a este tema, en los últimos días se conoció el insólito caso de un joven el cual vivió una mala experiencia sacando su libreta militar. Por increíble que parezca, en el documento digital de David Godoy aparece la fotografía de Cristiano Ronaldo.



Godoy relató el suceso en sus redes sociales, por lo que el jocoso malentendido se hizo viral en minutos, Según comentó, realizó el proceso en diciembre, mes en el que se hacen descuentos.



(También: Mujer con barba cuenta cómo salió adelante tras el rechazo de su exesposo).



"Eso fue un suplicio porque el distrito militar en Fusagasugá es terrible, no hay canales de comunicación y toda la atención se hace físicamente y eso queda a las afueras, todo es presencial y durante el proceso entrega uno papeles y después le dicen que está mal”, manifestó notoriamente molesto.



“Lo hacen ir una y otra vez, no hay mecanismo de atención de otra manera, yo tenía tres meses para pagar y la pagué el martes de manera digital", agregó.



Dijo que realizó el trámite de manera virtual porque el formato físico tenía un costo adicional que no estaba dispuesto a pagar: "yo estuve en el exterior y no voté, no tenía certificado, entonces le cobran a uno si la quiere física, un costo adicional, entonces la fui a descargar y resulta que tenía una foto de Cristiano Ronaldo de la nada", concluyó.



(Artículos relacionados: Claudia Bahamón defiende a Carolina Cruz y pide respeto).

Bien costoso que es tramitar la Libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. 😐

Pregunto y me dicen que no saben que hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente? @RECLUTAMIENTOCO pic.twitter.com/5WlZReZFOT — David Godoy (@DaveGovi) March 14, 2023

El Ejército Nacional responde



Pese a la oleada de críticas que se provocó por la publicación de Godoy, el Ejército Nacional se comunicó desde el distrito 55 asegurando que no sabían por qué se produjo el inconveniente: “gracias a que se hizo viral y que salió en medios, me llamó un mayor y me va cambiar la foto pero él está aferrado a que fui yo el que subió la foto", dijo.



“Me dijo que esa foto ya la debí subir en el primer registro, yo le dije que nunca había subido esa foto, que ellos no saben dónde está mi CD con las fotos (....) no fue una libreta económica fue cara a pesar de los descuentos, es digital porque si uno la quiere física toca pagar otro monto, es mi caso, eran $174.000 más aparte de lo que costó (1.600,000).



(Le puede interesar: ¿Lo pudo ver? Doble mexicano de Jhonny Deep visitó Medellín).



Según dice la institución, el joven era la única persona que tenía acceso a su cuenta y contraseña para cargar los documentos en la plataforma. Por su parte, sacaron un comunicado de prensa manifestando que están investigando la situación.



Fueron enfáticos en decir que el joven involucrado podría someterse a un proceso legal de llegarse a identificar que fue “una conducta individual por parte del usuario, pues estas imágenes consideran información biométrica, a su vez, un dato sensible tal y como se puede constatar en la definición legal de la Ley Estatutaria”.

🛑 Frente a la información que circuló en redes sociales, relacionada con una Tarjeta Militar digital, @RECLUTAMIENTOCO se permite comunicar a la opinión pública que: pic.twitter.com/cwykqDsRmG — Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional (@RECLUTAMIENTOCO) March 16, 2023

Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO