Siempre es importante tener el apoyo familiar en cualquiera de los ámbitos en que se enfrente una ser humano en su vida. Así lo demostró un joven que quiso darle un detalle a su hermano menor a pesar de que le costara gastarse su primer sueldo como trabajador.



Fabio Batista, de 17 años, se volvió mundialmente famoso por compartir a través de las redes sociales la reacción de su pequeño hermano al recibir uno de los regalos que siempre soñó: unas zapatillas para poder jugar al fútbol.

Cabe destacar que Batista empezó a trabajar en una compañía hace poco menos de un mes para poder ayudar a su familia con los gastos del hogar. A pesar de que le llegó un suelo considerable, no pensó en gastarlo en otra cosas sino en los deseos de su hermano.



El conmovedor hecho que se presentó en Rio de Janerio, Brasil, ya es viral en todas las redes sociales y se ha ganado el apoyo de cientos de internautas, quienes aplaudieron la acción de este trabajador principiante.



"Eran mías (zapatillas viejas) y yo se las di porque le quedaban bien, pero se las quitó y no me dijo nada. Lo empecé a ver con zapatillas para salir a jugar pelota. Después, le pregunte qué le había pasado a las botas y me dijo que se habían despegado”, escribió inicialmente Batista en su post.



Como su sueldo es un tanto modesto, el joven le preguntó a su madre si podía utilizar la tarjeta de crédito familiar para sacar unos nuevos botines de fútbol e ir pagando a cuotas el excedente faltante.



"Mi mamá me apoyó y me dio la idea de darle una sorpresa. No le dije que le iba a comprar las botas, y no esperaba esa reacción de él", concluyó.



