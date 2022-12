Los filtros para las fotos que tienen algunas redes sociales como Instagram o TikTok se han puesto de moda en los últimos años porque permiten a la persona cambiar el aspecto de la cara o resaltar algunos rasgos; sin embargo, a veces distan mucho de la realidad.



El abuso de los filtros puede ocasionar que muchos queden sorprendidos cuando conocen el aspecto real de una persona, como es el caso de una joven que contó que el chico con quien hablaba la dejó plantada luego de verla al natural, sin filtros.



Ninoska Rodríguez, @ninoska_lamaestra1 en TikTok, contó su historia a través de esa red social y detalló que viajó desde Massachusetts hasta Washington (Estados Unidos) para conocer en persona a un hombre con quien llevaba un tiempo hablando por internet.

Aunque el hombre fue quien le pagó el pasaje en avión para conocerse en persona, la historia no tuvo un final feliz. La mujer aseguró que el joven, al verla al natural y sin filtros, la rechazó y no quiso nada con ella.



"Para el chico que me pagó el viaje a Washington y después me vio sin filtro, no quiso nada conmigo", escribió la joven en la publicación donde se ve cómo camina sola por el aeropuerto.

En la grabación, que acumula más de 5 millones de reproducciones y miles de comentarios, la joven aceptó que había abusado del uso de filtros.



"En realidad soy culpable por abusar de los filtros, debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo", reconoció la mujer.

