Karol G y Shakira volvieron a conquistar las plataformas digitales de la mano de ‘TGQ’ (Te Quedó Grande), una canción repleta de ritmo, versos que poco dejan a la imaginación y, aparentemente, indirectas para sus exparejas, Anuel AA y Gerard Piqué.

A tan solo 24 horas del lanzamiento, el sencillo logró recolectar más de 50 millones de vistas y su popularidad no tardó en invadir las redes sociales. Desde ese momento, la red se llenó de videos de usuarios tratando de recrear la coreografía de las colombianas, caricaturas y, por supuesto, diversas interpretaciones que se sumaron a la ola ‘TQG’.

Entre las decenas de clip que invadieron las redes, hubo uno en especial que llamó particularmente la atención: se trata de una usuaria que, haciendo uso de sus habilidades musicales y técnica vocal, decidió ir un paso más allá y cantar ‘TQG’ con las voces de diferentes personajes animados.



Con nada más que un micrófono y talento desbordado -como lo han llamado los usuarios en TikTok-, la joven le imprimió un sello personal al icónico tema de Shakira y Karol G.

La composición empezó entonándola ‘Burbuja’ de ‘Las chicas superpoderosas’, le siguió ‘Minnie Mouse’ y pronto el turno fue para su novio, ‘Mickey Mouse’, a quien le correspondió el icónico verso “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”.



‘Carlitos’ de ‘Aventuras en Pañales’ tampoco se quedó fuera de la iniciativa musical. De hecho, su voz reemplazó la de Shakira en el verso “Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”.





A la intervención de ‘Carlitos’ sobrevino la de la voz del Traductor de Google, que de manera robótica finalizó el sencillo con la frase “Eso no da rabia, yo me río”. En total, la joven interpretó a cinco voces diferentes, que no solo le dieron un toque único a la canción, sino que también causaron furor entre los internautas.

“Eso se llama talento”, “Necesito conocerla”, “Ahora con la voz de Bob Esponja” y “Tremenda artista, quiero ser como tú”, fueron solo algunas de las reacciones de los usuarios en los comentarios.

