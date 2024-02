Hombre de Apple Vision Pro en TransMilenio les responde a quienes lo critican

Las Apple Vision Pro han sido, tal vez, uno de los productos más polémicos y de los que han causado más furor en todo el mundo en los últimos años. Sus funcionalidades y portabilidad futurística han llamado la atención en redes sociales, especialmente por los videos en los que varias personas se les ve usándolas en sitios públicos.



Aunque muchos de estos se desarrollan en Europa o Estados Unidos, hace poco se viralizó también el video de un hombre que está utilizando las Apple Vision Pro en TransMilenio, captando la atención de quienes están a su alrededor.

En el clipeo se puede ver cómo el joven, de saco blanco y jean claro, tiene puesto el producto mientras teclea en el aire.

La última cosa que se me ocurriría hacer con unas Vision Pro: usarlas en Transmilenio.😬😬😬 pic.twitter.com/gZXmuWjsiS — Óscar P. (@oscarpel) February 7, 2024

A raíz de esto, la ola de comentarios no se hizo esperar. Aunque hubo usuarios que solamente se fijaron en la escena como algo distópico o interesante, también hubo quienes criticaron al hombre por estar en este sistema público de transporte utilizando "algo tan costoso".



"Con esas gafas se puede mejor comprar un carro o una moto y no irse en TransMilenio", "Tiene para las vision pro que cuestan desde 3.500 dólares y se va en TransMilenio?, se puede leer en las respuestas al video.

'Uno de los problemas de los colombianos en la envidia'

Frente a esto, el usuario de TikTok, quien al parecer es el sujeto protagonista del video viral, se pronunció en redes sociales.



"Qué interesante que hace 20 días les grabé un video diciendo que el mayor defecto de los colombianos era el vivir siempre compitiendo con los demás y hoy levantarme con un problema, que muchos hablamos, que es la envidia", dijo al inicio del video.

Tras esto, procedió a explicar lo ocurrido y la oleada de comentarios negativos que recibió por haberlas utilizado en un transporte público.



Según lo que cuenta, esto lo llevó a "reflexionar sobre dos temas". En un primer momento, habló sobre la experiencia en TransMilenio.



"¿Una persona que tiene plata no tiene por qué usar transporte público? (...) Eso no implica que si tengo plata o no me puedo montar en el TransMilenio, o que me tiene que pasar algo como para que me tenga que dar cuenta en la realidad en la que vivimos", puntualizó López.

Luego, se cuestionó: "¿Por qué esperar a que me pase algo, para demostrar... algo? (...) ¿Quién nos construyó esa necesidad de tenerle que desear el mal a los demás?".



A esto agregó que eso "no le importaba", pues el haber vivido fuera del país le demostró que "todos eran iguales"; pero que en Colombia la mentalidad era distinta.



"La mentalidad en Colombia, creo, es 'que se jodan todos'. Lo cual me parece loquísimo y creo que hay que cambiarlo", concluyó en el video de dos minutos.

