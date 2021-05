Joven que perdió parte del cráneo en accidente tiene exitosa cirugía

Paula Ágredo es una joven, de 25 años, que en febrero de este año sufrió un accidente mientras montaba bicicleta en la ciudad de Cali. Esto causó que perdiera una parte de su cráneo.



Desde entonces, Ágredo ha compartido detalles de su vida y su recuperación en redes sociales. El 20 de mayo contó que salió de una cirugía para reconstruir la zona afectada y, por fortuna, todo salió bien.

Ella no recuerda muchos detalles de la noche del accidente. Solo tiene conocimiento de que salió con un amigo a montar bicicleta y, en un momento, él llamó a su mamá para contarle que la joven llevaba un rato sin levantarse del suelo.



Ágredo ingresó a la Clínica Valle de Lili con un trauma craneoencefálico severo y heridas en todo su cuerpo, a pesar de que tenía puesto el casco. Los doctores pensaron que el daño era fatal.



“Cuando llega mi mamá, le dicen que se despida, que yo no sobrevivía”, contó en un video.



(En contexto: Paula Ágredo, un caso de superación tras perder parte de su cráneo).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

El equipo médico determinó que la joven no solo perdió masa encefálica, es decir, “parte de su cerebro”, sino que también tenía una arteria fisurada. Por esta razón, le retiraron una parte de su cráneo y se lo colocaron en la zona baja del abdomen para “poderla rescatar”.



Desde entonces, la joven vivió un proceso que describió como “largo y doloroso”, pero en el que, afortunadamente, estuvo acompañada de sus seres queridos y de sus seguidores.



Vivir con una parte de su cráneo adherida a su abdomen no fue sencillo, pero ella tuvo paciencia para no tener que recurrir al plan B: esperar una prótesis.



(Le puede interesar: Sobreviviente al accidente del metro conmueve con su historia a México).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

La vida con ‘Rigo’

Ágredo apodo al hueso como ‘Rigo’ y, en un clip, lo describió como un “personaje de amores y odios”.



“Mi huesito está suelto (...) Está entre la pared abdominal y el tejido subcutáneo. Lo colocaron ahí porque, según me explicaban, la ‘grasita’ abdominal y la irrigación sanguínea hacen que ese huesito se conserve y que esté en las mejores condiciones para que vuelva aquí pronto (señalando su cabeza)”, explicó en una grabación publicada el 23 de marzo.



En espera de la cirugía, la joven contó que, como el hueso estaba desprendido, en ocasiones le dolía al acostarse de lado porque “se corría y raspaba”.



El 20 de mayo - más de tres meses después del accidente - fue el anhelado día de su cirugía.



(Lea también: ¡Violento! Carro atropella a ciclista en el Giro).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

“Salí a las 9 y 20 de la cirugía. Dicen que todo está muy bien. Solo tengo un poquito de dolor, pero está bien”, afirmó en una de sus historias de Instagram.



Sus seguidores le preguntaron dónde está ‘Rigo’, a lo que ella respondió: “‘Rigo’ ya está acá (en su cabeza), fijado con tornillos y con algunas plaquitas”.



Ágredo se encuentra hospitalizada en la Clínica Valle de Lili mientras se recupera. Contó que le han aplicado morfina para el dolor y que su cabeza se encuentra un poco hinchada y amoratada, pero que todo es parte del proceso.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

Lo que más sorprende a las personas que han seguido su historia es el positivismo y la alegría que la joven ha tenido a lo largo de estos meses. Ella ha dicho que quiere ser un ejemplo de que las circunstancias adversas, con fe y paciencia, pueden mejorar.



“La vida a veces duele y las cosas no salen como esperamos. (...) Simplemente quiero demostrarles que, aunque a veces se vea muy oscuro, es porque ya va a amanecer, y no hay nada más bonito que ver amaneceres. Así que tratemos de ver con mejores ojos la vida”, manifestó.

Lea más historias

- Investigan la muerte de Dylan B Lion en Bogotá



- 'Influencer' murió tras falso intento de suicidio para video de TikTok

Tendencias EL TIEMPO