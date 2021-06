Joven promesa de fútbol demandó a página porno por filtración de video

Leigh Nicol, de 25 años, es mediocampista del equipo de fútbol Crystal Palace, de la división femenina, y decidió unirse a cuatro jóvenes inglesas en una demanda contra ‘PornHub’, uno de los sitios pornográficos más reconocidos a nivel mundial.



La joven fue víctima de ciberdelincuentes que filtraron un video sexual en la plataforma en el 2019. Durante las últimas horas, Nicol publicó un comunicado en el que asegura que sus intenciones al enfrentar a la empresa son evitar que futuras generaciones “tengan que pasar por el mismo sufrimiento”.



Nicol es una estrella en ascenso en el mundo del fútbol inglés. Según ‘The Sun’, la joven dio sus primeros pasos en el Celtic Football Club Women, de su natal Escocia. Luego pasó por el Arsenal en 2013 y, más adelante, tuvo exitosas temporadas con el Reading, London Bees y el Millwall.



La joven detalló que en el 2019 su vida dio un giro repentino cuando se dio cuenta que había un video suyo en ‘PornHub’, de acuerdo con la denuncia de la deportista, el metraje fue grabado, en 2014, cuando ella tenía 18 años.



El mismo medio inglés aseguró que Nicol se tuvo que retirar durante un año de sus redes sociales debido a los comentarios negativos que recibió por causa del video.

En una entrevista reciente que concedió a ‘Sky Sports’, dijo que sufrió fuertes problemas de ansiedad y episodios depresivos: "La enfermedad era extrema. Fue una mezcla entre tener un ataque de pánico y estar enfermo, era como un círculo vicioso. Fue absolutamente atroz, me sentía avergonzada, resignada, enferma… Además, me sigo cuestionando y no me siento suficientemente buena persona”.



En el comunicado que compartió también dejó en claro que sigue sufriendo "un daño emocional significativo, que incluye ansiedad, pensamientos suicidas y ataques de pánico".



Según ‘The New York Post’ la joven decidió unir sus fuerzas con otras cuatro mujeres que aseguran haber sufrido una experiencia similar.



Nicol, afirma que el video fue robado por piratas informáticos que, aparentemente, ingresaron a su cuenta de iCloud y difundieron lo que ella guardaba.



‘PornHub’ eliminó los videos después de que enviara "numerosos correos electrónicos" y recibiera "respuestas genéricas y automatizadas", contó Nicol.



Sin embargo, ella cree que tomaron acciones muy tarde, pues un metraje ya se había posicionado como tendencia y fue divulgado en otros sitios ilegales de internet.



La demanda que interpuso Nicol a MindGeek, la empresa que maneja la plataforma, tiene 179 páginas y fue presentada este jueves 17 de junio ante un tribunal estatal de California, ciudad donde están ubicadas las oficinas principales.



Nicol dijo que quiso comenzar a enfrentar los fantasmas que la atormentan desde que sucedieron los hechos, pues “la gente ve estos videos no se da cuenta del daño que ocasionan en la vida de las personas grabadas. Están dando a estos sitios web mucho dinero con sus visitas, sus intercambios y sus descargas, pero aquí hay víctimas y yo soy una de ellas”, dijo en el comunicado.

Además quiere difundir su caso para que más personas que hayan pasado por una situación similar se animen a hablar y denuncien que han sido víctimas de ciberdelincuentes.



“En mi caso el daño ya está hecho, así que se trata de las próximas generaciones. Siento que la prevención es mejor que alguien que tenga que enfrentarse a esto. No puedo cambiarlo sola, pero sí puedo crear conciencia para evitar que le pase a otros, eso es lo que quiero hacer”.



La joven también ha publicado en sus redes sociales los comentarios que le han hecho “personas inescrupulosas”. En ese sentido, quiso agradecer al equipo en el que está por apoyarla y acompañarla en todo este proceso.

“El fútbol ha sido la clave de mi recuperación. Estoy muy agradecida de haber encontrado un club como el Palace que me permite ser yo misma, además, me han apoyado como seres humanos”.



Por su parte, ‘PornHub’ se pronunció y dijo que estaba revisando e investigando la denuncia. "Apoyamos resueltamente a todas las víctimas de abuso relacionado con Internet. PornHub toma en serio todas las quejas relacionadas con el abuso de su plataforma, incluidas las de los demandantes en este caso”, afirmó la compañía.



Este no sería el primer incidente relacionado a la divulgación de videos robados o con los escasos filtros de seguridad en la plataforma. ‘The Sun’ informó que en febrero de este año se presentó una demanda federal en contra de MindGeek porque el sistema de seguridad “es un desastre y perderían dinero si lo refuerzan”, según el demandante, de quien no se conoce la identidad.



Por el momento la Nicol sigue compartiendo su historia y planea llegar a una solución que le pueda ayudar a superar este episodio que, según sus declaraciones, ha sido “traumático y doloroso”.

