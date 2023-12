Joven organiza una fiesta sorpresa a su novio y sus amigos no asistieron: ‘Es mi culpa’

Es común encontrar en TikTok a diversas personas que muestran su diario vivir por medio de videos cortos contando los famosos ‘storytimes’, mediante los cuales se suelen narrar algunas anécdotas curiosas, graciosas o tristes en algunos casos.



Recientemente, una usuaria de la red asiática quiso desahogarse por medio de un video en el que explicaba que le estaba organizando una fiesta sorpresa de cumpleaños a su novio, por este motivo había invitado a 20 de sus amigos para que ese día fuera especial para él al estar rodeado de sus seres queridos.

Danielle Vizcarra, de 26 años, había alquilado una casa que incluía canchas de pickleball, servicio de comida que incorporaba en su carta los tacos mexicanos, lo que lo hacía un lugar “perfecto” para su pareja, Kwayde. Sin embargo, todos sus planes se arruinaron.



'No volveré a planear una fiesta de cumpleaños': cambio de planes



Mientras Danielle Vizcarra explicaba que la sorpresa que tenía preparada para Kwayde se estaba arruinando expresó en medio de su tristeza: “Nunca volveré a planear una fiesta de cumpleaños para nadie”, esto porque ninguno de los 20 invitados confirmó su asistencia.



“Ninguno de sus amigos vendrá, invité a 20 de ellos y ninguno puede asistir y es desgarrador, es decepcionante. Yo no tengo el corazón para decirle eso, quería que fuera especial. Siento que es mi culpa, que simplemente lo decepcioné”, dijo la usuaria de TikTok mientras estaba en su carro.



Celebración de cumpleaños de Kwayde. Foto: Instagram: @daniellevizcarra22

La joven nunca reveló por qué sus seres queridos no pudieron asistir y eliminó el metraje de su perfil. Sin embargo, el ‘Daily Mail’ recolectó los comentarios que le habían dejado a la mujer en el video, en los cuales se leían diversas teorías sobre lo sucedido.



Una de estas era que eso pudo ser causado porque a sus amigos no se les avisó con tiempo de antelación o porque sus trabajos no les permitían tener un día libre.

Aunque sus amigos no le confirmaron nada, su familia sí le dijo que estaría presente, por lo que otros internautas le dieron la idea de que continuara con la celebración: “Chica, todos ustedes van con la familia y se divierten muchísimo. Come tacos en la cancha de pickleball, le encantará” y “¡Cámbiala cariño! Cena familiar. ¡Él no necesita saberlo! Cuida sus sentimientos”.



Danielle Vizcarra decidió hacerle caso a estos últimos mensajes, puesto que dejó ver en su perfil de Instagram que celebró los 30 años de su pareja en la casa que había alquilado con todos los servicios incluidos y junto a su familia.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO