TikTok es una red social en la que las personas se entretienen, pero también donde muchos empiezan a subir y compartir parte de su vida privada. Pero esto algunas veces no es tan beneficioso, por ejemplo en el caso de un joven venezolano que perdió su título por una publicación.



Jonathan de Jesús indicó que el pasado 4 de noviembre, antes de recibir su título, grabó un video en el que, junto a varios compañeros, decidieron hacer una dinámica en la que cada uno dice "me gradué sin saber..." y completan la frase con algún vacío que encuentran dentro de su formación como enfermeros.

"Me gradué sin saber inyectar" o "Me gradué sin saberme los signos vitales", son algunas de las confesiones que se pueden apreciar en dicho clip, que está en la plataforma de TikTok.



Como consecuencia: "Decidieron aplicar una sanción por dicho video", según lo denuncia el joven en otro video, que fue publicado semanas más tarde.



A pesar de que esta publicación fue bajada de la red social, Jonathan de Jesús volvió a subirla con la descripción: "Cómo olvidar el día que por este video la UNEFA me anuló mi título de enfermería y por eso no he podido ejercer mi carrera"



Como castigo, la institución dijo que debía publicar otro video, pero que también debía realizar un curso de nivelación, lo que a él le parece injusto, por lo que decidió no aceptarlo.



Cabe resaltar que según Jonathan dio el discurso de graduación, también aprobó todos los requisitos para graduarse por lo que no encuentra lógico que un video sea argumento para perder su título.



"Es momento de no aceptar las injusticias por parte de cualquier autoridad que no quiera regirse bajo la ley".



Este es el video en el que hace la denuncia de su caso, que considera que fue toda una injusticia.

