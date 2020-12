¡De película!: mujer perdió memoria y volvió a enamorarse de su esposo

Dicen que el amor verdadero todo lo puede y Laura y Brayden Faganello podrían, perfectamente, ser prueba de eso.



Resulta que la pareja se casó en julio del 2016. Meses después, Laura tuvo un accidente laboral y se olvidó por completo de su esposo. No obstante, con paciencia y ganas, Brayden la volvió a enamorar y ahora están juntos.



Eso sí: ella nunca lo ha recordado...



El golpe

Exactamente el 14 de julio de 2016, Laura y Brayden contrajeron nupcias. Su unión se celebró en la ciudad de Vancouver, en Canadá.



Todo marchaba muy bien para la nueva pareja, pero el destino les tenía preparada una pequeña 'sorpresa'. En abril del 2017 (nueve meses después de la boda), Laura, quien trabajaba en una empresa de eventos, se golpeó la cabeza muy fuerte con la estructura de una carpa que estaba armando.

El golpe fue tan fuerte que su memoria empezó a fallar de inmediato. Según le contó ella misma al medio religoso 'The Church News', pensó que sus padres la irían a recoger al lugar donde estaba, pero ellos vivían, desde el 2013, en Bélgica.



"Recibió un mensaje de su esposo, y no sabía que tenía esposo, así que solo atinó a responder que se había golpeado la cabeza", agregó el medio.

No recordar

A los 15 días del accidente, se despertó una mañana con su esposo al lado, quien la saludó. Ella se asustó, pues no recordaba tener marido, ni novio, ni haberse casado o enamorado de esa persona que había dormido a su lado.



A pesar de las dificultades, decidieron convivir y duraron juntos más de un año. En ese tiempo, Laura se hizo tratamientos y análisis para entender qué le había pasado, según contó en el sitio web 'Love What Matters'.

Empezando 2019, Laura se planteó que quería conocer a Brayden para, quizás, volver a enamorarse. Tuvieron varias citas y aunque ella no recuerda nada del vínculo anterior, lograron generar uno nuevo. Él volvió a proponerle matrimonio y ahora trabajan juntos en su propio emprendimiento: fotografiar bodas.



"Le dije a Brayden que no podía estar en un matrimonio del que no recordaba nada, así que le propuse que lo intentáramos o que nos separáramos. Hasta ahora, ha funcionado muy bien", aseveró la mujer.



Su historia recuerda a la que se retrató en la película 'The Vow', protagonizada por Rachel McAdams y Channing Tatum. El filme presenta a Kim y Krickitt Carpenter, una pareja en la que la mujer también perdió la memoria y se olvidó de su esposo. Con el tiempo, él volvió a enamorarla.



Tendencias EL TIEMPO y La Nación (GDA - Argentina)