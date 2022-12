Para algunas personas encontrar una pareja no es una tarea sencilla, por esta razón, algunos suelen recurrir a diferentes app o lugares de citas por internet. Sin embargo, en la red social de TikTok se hizo viral un joven mexicano que pego volantes en la calle de su ciudad para conseguir novia.

Se trata del Tiktoker Carlo Maerker quien decidió encontrar el amor de una forma poco habitual. En el video de 18 segundos, se ve que el joven ha recorrido las calles de Guanajuato, México, pegando carteles con su información.



“¿Buscas pareja? Yo también” se lee en afiche que, además, lleva la foto de él. Por otro lado, en el cartel también destacó algunas de sus cualidades y sus gustos. Para que las personas que estuvieran interesadas puedan comunicarse con él en la parte de abajo añadió su número de celular.



Seguido a esto, el ‘tiktoker’ muestra algunos carteles pegados en algunos postes de la ciudad: “ya están en todos lados. Qué nervios”. Al parecer el joven pensaba que sus afiches no iban a funcionar, pues se sorprendió cuando le llegó un mensaje a su WhatsApp de una joven interesada.

“Hola, chico guapo ¿quieres ir a un lado? Conozco un lugar donde la podemos pasar bien”, se alcanza a leer en la conversación. Además, el joven comentó en su video “Esto no me lo esperaba”.



No se sabe si el joven contestó ese mensaje o lo ignoro. Su video, el cual se ha vuelto viral, ha acumulado hasta el momento 314 mil reproducciones, más de 6 mil me gusta y cientos de comentarios.



“Estudia wey”, “Yo viendo que viví en Guanajuato y puedo ir a verlo cuando quiera”, “Es mentira yo no lo he visto”, “No te asustes son mis papás en una camioneta sin placas”, se lee en los comentarios.

