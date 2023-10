Joven pedía dinero en los semáforos y se graduó de la universidad 

Sebastian Martínez es un joven que logró graduarse de la Universidad del Magdalena, gracias a su incansable dedicación y disciplina trabajando en los semáforos de Santa Marta.



Durante tres años el joven se paraba en las avenidas con su show de 'fútbol freestyle' donde hacia varios trucos con el balón, en tanto las motos y vehículos esperaba el cambio de luz.

Después de ahorrar varios meses en cada semestre, el joven de 22 años logró pagar la matrícula de su carrera, hasta finalmente graduarse el pasado fin de semana como profesional en deportes.



Ante su logro, fruto de su gran empeño y dedicación no solo en las aulas, sino también en las calles, Martínez compartió con sus seguidores en Facebook su nuevo título. Con una foto en toga, el samario se posó sonriente junto a la pecosa, su compañera de lucha.



"Trabajé tres años como artista callejero en los semáforos de la ciudad, para pagar mi carrera universitaria. Hoy recojo los frutos de todo ese esfuerzo", dijo en el 'post' de Instagram.

Así mismo, el joven agradeció a quienes en algún momento lo vieron en las avenidas con su balón y decidieron brindarle una moneda por su habilidad con el mismo sin saber cuál era la intención que había detrás de su trabajo.



“Agradezco públicamente a todas las personas que contribuyeron en mi camino y me ayudaron aun sin conocer con qué fin lo hacía”, expresó Martínez en la red social de meta.

Finalmente, el nuevo profesional alentó a varios de sus contemporáneos a no desfallecer y seguir sus sueños pese a las dificultades que se puedan presentar, ya sea económicas o emocional.



Así mismo, confirmó que se sentía orgulloso de su proceso y de todo lo que había logrado desde su esfuerzo y dedicación.



Me gustaría que compartieran esta noticia y se enteraran de todo el esfuerzo que fue para mi terminar mis estudios, finalmente y gracias a todas esas personas que con una moneda me ayudaron. Lo logré, estoy feliz y que la gloria sea para Dios" finalizó el samario.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

