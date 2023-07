La relación que tiene Jenny López y Jhonny Rivera ha acusado controversia en redes sociales, pues varios de sus fans se sorprendieron, ya que el cantante es 30 años mayor que ella. Además, algunos lo criticaban porque pensaban que su historia de amor había comenzado cuando ella era menor de edad.

Por esta razón, el cantante utilizó sus redes sociales para aclarar esta situación. "Yo no quería hablar de este tema porque yo qué voy a discutir con alguien que tiene la razón. Que está muy viejo para ella, que hay una diferencia de edad muy grande, eso es verdad, tienen toda la razón, no lo puedo normalizar", comenzó diciendo el artista.



Asimismo, mencionó que había varias personas molestas por su relación y procedió a aclarar algunos de los rumores que circulan en redes.



"Jenny laboralmente está conmigo desde los 15 años, pero sentimentalmente no. Ella era mayor de edad, tenía 19 años. Entonces algunos ven fotos de ella acá en la finca y dicen que ya éramos algo, pero ella vivía en el hotel. Si fuera mi novia se quedaba acá conmigo, pero ella se quedaba en el hotel", afirmó.



Por último, comentó que él está muy feliz con su nueva relación y que entendía a las personas que los han apoyado y a los que no también.



Luego de estas declaraciones, varios internautas siguieron haciendo malos comentarios, en esta ocasión los realizaron en el perfil de Jenny López, pues un usuario de Instagram la criticó por qué ella fue quien reveló su romance y no el cantante.



“Como siempre ella se presume sola. Jhonny no ha hablado del tema. Se nota que hay una comunicación y amor (emoticón de cara llorando de la risa)”, escribió un internauta.



López no dudó en responder este comentario, sin embargo, lo hizo de una forma respetuosa y contundente.



“Wow tanto odio hay en tu corazón. Deseo que encuentres a alguien que te quiera mucho”, escribió la joven cantante.



Vale la pena mencionar, que no todos los comentarios son malos y algunas personas sí han apoyado su relación, incluso se ha alegrado de que el cantante encontrara a alguien que lo quiera.

