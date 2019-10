Joven, de 14 años, murió por dejar cargando el celular mientras dormía

Alua Asetkyzy Abzalbek, una joven de 14 años, de Kazajistán, falleció a causa de la explosión de su celular. Dormía mientras el estallido ocurrió.



Según medios kazajos, como Tengrinews, la muerte de Alua ocurrió el pasado 28 de septiembre, en la ciudad de Bastobe, del distrito de Karatal, región de Almaty.



El caso

El Daily Mail británico reportó que, antes de acostarse a dormir, la joven conectó su celular a un tomacorriente para cargarlo.



Lo puso, prendido, en la misma almohada en la que acomodó su cabeza, pues su idea era dormirse escuchando música.



A la mañana siguiente, y al ver que no despertaba, sus familiares acudieron al dormitorio de Alua. Allí la encontraron sin vida y con el celular explotado.



Autoridades confirmaron que el artefacto explotó en horas de la madrugada y que el sobrecalentamiento de la batería fue el detonante.



La muerte, que fue inmediata y se catalogó como una situación accidental, se dio por las graves heridas causadas en la cabeza de la menor.

"La marca del teléfono inteligente no fue revelada".



El medio británico también publicó un mensaje que Ayazhan Dolasheva, una amiga de Alua, escribió en redes sociales.



"Todavía no puedo creerlo. Eras la mejor. Es muy difícil para mí estar sin ti, te extraño tanto. Me has dejado para siempre”.



El Nuevo Día, de Puerto Rico, medio perteneciente al GDA¸ recordó que no es la primera vez que un hecho de estas características ocurre y que especialistas han advertido, numerosas veces, que cada celular debe ser cargado usando su cargador original.



“Además, no hay que dormir con los teléfonos móviles cerca ni perderlos de vista cuando se están cargando”.



EL TIEMPO