En los últimos días, en la red social de TikTok se han vuelto virales los videos en los que la Inteligencia Artificial narra las historias de asesinos, casos impactantes o personas que han muerto de formas inesperadas. En esta ocasión, se hizo popular la historia de Julio Macias González, quien murió por un chupón que le hizo su novia en el cuello.

En el video se puede ver una simulación del joven en la que cuanta su historia. En ese sentido, empieza diciendo que los hechos se presentaron el 25 de agosto de 2016 en Iztapalapa, Ciudad de México.



Según el relato de la IA, Macias y su novia, de 25 años, estuvieron toda la tarde juntos y en medio de los besos, la mujer le realizó un chupetón en el cuello. Luego decidieron ir a la casa de él para cenar con su familia. Cuando, de pronto, cayó al suelo y empezó a tener convulsiones. Su familia llamó a los paramédicos, sin embargo, no pudieron hacer nada para salvarle la vida.



"El coágulo originado por la marca que me había hecho mi novia en el cuello se trasladó por vía intravenosa al cerebro, lo que me provocó una embolia mortal”, dice el video.



Tras su muerte, los padres responsabilizaron a la novia del joven. Pero se desconoce si le colocaron alguna demanda o si hubo alguna represaría contra ella. En la reacción de TikTok, se asegura que los padres de Macias nunca aprobaron la relación por su marcada diferencia de edad.



Como era de esperarse, esta grabación ha acumulado miles de reproducciones y cientos de comentarios de los internautas, quienes han quedado sorprendidos con esta historia.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

