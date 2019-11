Joven murió ahogado mientras era grabado por sus amigos

Un trágico incidente sucedió en los pasados días a las afueras de la ciudad de Kalaburagi, en el estado de Karnataka, en India. Un joven de 19 años murió ahogado en un estanque ante la mirada de sus amigos, quienes grabaron con sus celulares todo lo sucedido.

Medios locales como 'The New Indian Express' y 'The Times of India' informaron que la víctima fue identificada como Jaffer Ayuben.



En el video se puede ver cómo el joven se tira al agua, a pesar de no saber nadar, y luego trata de llegar hasta la orilla. Al llegar a ella pide ayuda a uno de sus amigos que se encontraba allí, pero este estira su mano y, al no poder alcanzarlo, comienza a reírse y lo deja en el agua. La grabación capta el desespero de Ayuben por mantenerse a flote. Al final del video, lastimosamente, se ve cuando se sumerge en el agua y no vuelve a salir más.

En la grabación también se ve a un grupo de mujeres lavando ropa en el agua y mirando lo sucedido sin decir o hacer nada.



De acuerdo al medio New Indian Express, Jaffer Ayuben era el único sostén de la familia, pues su padre es alcohólico. Su madre y sus dos hermanos menores, según el medio, quedaron en estado de shock al conocer la noticia pues Ayuben les había dicho que solo iba a compartir con dos amigos.



El caso está siendo investigado como "muerte no natural" por las autoridades locales.



