Joven mexicano le regaló una camioneta a su ex: 'Gracias siempre, Lucero'

La forma en que las personas se relacionan con sus exparejas después de terminar una relación puede variar dependiendo de muchos factores, como sus personalidades, la forma y los motivos por los que terminaron y el tipo de relación que tenían.



(Lea también: Alina Lozano mostró como sería su reacción por una infidelidad de Jim Velásquez).



Sin embargo, algo que sonaría descabellado para cualquiera es la idea de regalarle un carro a su ex. Pues bien, sucedió.

Gerardo Infante, un joven oriundo de Nayarit, México, se volvió viral en los últimos días por publicar en su perfil de la red social Facebook que le había regalado una camioneta Mazda a su exesposa, Lucero.



“Como muchos ya lo saben Lucero es la mamá de mi hijo León y hace casi un año que decidimos separarnos porque a veces las cosas funcionan mejor no estando juntos”, escribió Gerardo en Facebook el pasado 2 de febrero.



(De interés: 'Me has encantado': piloto envió carta a pasajera de un vuelo y se hizo viral).



El joven le contó a sus seguidores de Facebook que hace 6 años, cuando estaban juntos, vivían muy apretados de dinero, por lo que ella le prestaba su carro, un Nissan Tiida, para hacer el trayecto Tepic-Ruiz y Ruiz-Tepic diariamente, para ir y volver del trabajo, manejando aproximadamente dos horas al día.



“Ella nunca lo supo, pero yo me prometí que un día le iba a saldar esa cuenta, y llegó el día. Hoy con mucho cariño le entrego una camionetita, y de antemano le agradezco todo lo que algún día hizo por mí”, escribió el hombre en Facebook, desatando la sorpresa de muchos.



“Ya no estamos juntos, ya no somos pareja, pero gran parte de lo que soy hoy en día se lo debo a ella. Además, ella siempre será la madre de mi hijo y jamás en la vida los defraudaré. Todo lo contrario, siempre buscaremos tener buena comunicación, responsabilidad y sobre todo mucho amor para nuestro hijo. Gracias siempre, Lucero”, agregó.

La foto ya tiene más de 11.000 interacciones, y los comentarios están llenos de gente aplaudiendo su gesto. “Mis respetos por tener una manera de pensar tan madura”, “Qué bonito, no cualquiera tiene tu forma de pensar y actuar, ¡Dios te bendice!” y “El agradecimiento es un gesto que hace grande a las personas”, fueron algunos de los mensajes.



(Puede interesarle: Hombre embarazó a cinco mujeres al mismo tiempo y realizó un baby shower conjunto).



Por otro lado, Infante compartió también el martes 30 de enero que se había comprado otra camioneta Mazda para él, lo que indica, para tranquilidad de muchos, que no se gastó todos sus ahorros en un regalo para su ex.

Después del boom mediático que generó su regalo, el joven aclaró que nunca tuvo la intención de volverse viral, y aprovechó para promocionar su negocio: “Oigan, yo no me quería hacer viral, pero aprovechando la oportunidad, le agradezco un montón a quien guste seguir la página de mi negocio. Digo, dudo mucho que me vuelva hacer viral (Vendo celulares iPhone y accesorios)”.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Rayo mató a más de 30 cabezas de ganado en San Vicente del Caguán: esto se sabe

Shakira celebró su cumpleaños en Miami acompañada de varios famosos: ¿quiénes fueron?

Millonarios regaló dos goles y no reaccionó: Tolima le ganó bien