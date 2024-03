Joven lleva 40 días viviendo en un aeropuerto porque le robaron sus papeles

Diuliana Sánchez, de 28 años, lleva más de un mes viviendo en el aeropuerto Jorge Chávez, de Lima, debido a que la Superintendencia Nacional de Migraciones no la deja ingresar a Perú por no tener sus documentos en regla.

Según el programa de televisión ‘Cuarto Poder’, se expuso que la venezolana vive en ese país desde el 2019 junto a sus padres, tiempo en el que ha mantenido sus papeles al día y ha trabajado sin problemas.

En el 2023, Diuliana Sánchez solicitó a la Superintendencia Nacional de Migraciones un permiso de un mes para salir del país y viajar a Europa por temas laborales, algo que le permitió conocer ciudades como París en Francia y Roma y Venecia en Italia.

Sin embargo, fue en este último país en el que unos delincuentes le robaron un bolso donde tenía su pasaporte y permiso de trabajo.

Venezolana vive en aeropuerto de Perú porque le robaron sus documentos

La joven denunció el robo, se le otorgó otro pasaporte, pero al llegar al aeropuerto Jorge Chávez, las autoridades peruanas le negaron la entrada al país, argumentando que su documento de identidad estaba "vencido".

“Me dicen que no me pueden permitir el ingreso porque el carné estaba vencido; yo les explico que fue algo de fuerza mayor, les muestro la denuncia, mis pasajes ida y vuelta y les comento que he vivido cinco años aquí, en Lima”, explicó la venezolana a ‘Univisión’.

En los testimonios que Diuliana ha ofrecido a diferentes medios, ha dicho que duerme sobre las sillas del lugar y, esto, ya le está trayendo consecuencias.

“Esto es cero privacidad. Son los lugares donde yo duermo, se puede entender qué pasa por acá mucha cantidad de gente. Yo acomodo mis cosas y me acuesto. Hace dos días me dieron desayuno y almuerzo a las seis de la tarde. Para bañarme, a partir del cuarto día, fue que me permitieron bañarme. Estuve cuatro días sin poderme bañar, con la misma ropa”, narró.

Y agregó: “Tampoco te permiten visitas. Tengo acá mi ropa, ellos pidieron permitir el acceso por lo menos de ropa interior, medias, siquiera eso. Ya no aguanto, ya no puedo con esta situación, tengo un mes acá, durmiendo mal, me duelen los huesos, me duele la columna, me duele la cabeza, me duele la barriga, no tengo ni siquiera para comprarme medicamentos. Me siento sola”.

Gabriel González, abogado de Sánchez, le contó al programa ‘Cuarto Poder’, que la joven le solicitó a la Embajada de Perú en Italia, un salvoconducto, pero se le negó.

Se le aconsejó que lo hiciera en la Embajada de Venezuela, pero allí solo le permitirían ir a su país de origen, y desde ese país, tramitar nuevamente el pasaporte.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO