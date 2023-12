Reacción de abuela al recibir imagen de Virgen con la cara de Lana Del Rey se viraliza

Las redes sociales continúan siendo el escenario perfecto para las ocurrencias más ingeniosas y emotivas, y esta vez, un nieto sorprendió a su abuela de una manera que ha derretido los corazones de millones de usuarios en todo el mundo.



En un fenómeno que se ha vuelto cada vez más común, personas de la tercera edad son víctimas de ingeniosas bromas de sus nietos, y esta abuela no fue la excepción.

A través de la plataforma de TikTok, la usuaria @abuelitadelanadelrey compartió un video que ha dejado una huella imborrable en la web. En el video, podemos ver a una abuela emocionada al recibir un cuadro que cree que representa a la Virgen María.



Sin embargo, la sorpresa se encuentra en los detalles, ya que en lugar del rostro celestial de la Virgen, la imagen muestra a la famosa cantante Elizabeth Woolridge Grant, más conocida como Lana Del Rey.



La reacción de la abuela ante este inusual regalo fue simplemente conmovedora. Con lágrimas en los ojos, exclamó: "Ay, mira que linda. Madrecita mía", mientras besaba la imagen de Lana Del Rey que ahora ocupaba el lugar de la Virgen María en el cuadro. Su devoción y cariño hacia la figura de la cantante estadounidense quedaron claramente reflejados en ese emotivo momento.



El nieto, que ideó esta broma, no pudo evitar sonreír ante la reacción de su abuela y le preguntó dónde le gustaría colocar el cuadro. La respuesta de la abuela fue aún más enternecedora: "En mi cabecera. Mira qué linda mi madrecita", mientras se persignaba con respeto y cariño.



Virgen María embarazada. Foto: iStock

Reacciones de los internautas



Este tierno video se ha vuelto viral en las redes sociales, acumulando más de seis millones de reproducciones y superando las 900 mil reacciones en TikTok. Los usuarios de Internet no pudieron resistirse a comentar sobre esta emotiva sorpresa.



Algunos bromearon con humor, mientras que otros compartieron sus propias experiencias con abuelos y nietos. Entre los comentarios, se pueden encontrar frases como: "Santa Lana Del Rey, te pido un novio alto, guero y pelo largo", "Me da miedo envejecer y que mis sobrinos me hagan estas bromas", "Pienso que la abuelita pensó que en verdad era un detalle lindo para ella".

En un mundo lleno de desafíos y tensiones, este emotivo video recuerda la importancia de encontrar la alegría en las pequeñas cosas y de compartir momentos especiales con nuestros seres queridos.



La abuela que confundió a Lana Del Rey con la Virgen María nos muestra que el amor y la devoción pueden tomar formas inesperadas y que el cariño entre abuelos y nietos es verdaderamente inquebrantable.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión del periodista y un editor.