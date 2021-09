La lucha de una joven por lograr una reducción de senos por temas de salud

El preocupante caso clínico de Esme ‘Lili’ Clenson, una estudiante británica de 21 años, acaba de poner sobre la mesa el necesario debate sobre las afectaciones a la salud que sufren algunas mujeres por tener senos demasiado grandes.



Ella, universitaria en la ciudad de Wolverhampton, en el oeste de Inglaterra, ha promovido en las últimas semanas una campaña de recaudación de fondos en Internet con el objetivo de conseguir el dinero necesario para practicarse una cirugía de reducción.



Según cuenta con lamento la mujer, en su iniciativa ha estado pidiendo autorización al Servicio Nacional de Salud británico (NHS, por su sigla en inglés) para esa intervención médica desde que tenía 14 años. Hasta ahora, sin ningún éxito.

Por lo que compartió en la publicación, el hecho de tener unos senos con un diámetro de 117 centímetros le ha implicado sufrir preocupantes enfermedades físicas y mentales.



“Pido que me operen debido al acoso, la sexualización excesiva a una edad temprana y el desarrollo de depresión, dismorfia corporal y ansiedad que he vivido", asegura.



Inclusive, en días pasados, sufrió un accidente laboral en el restaurante en el que trabaja luego de que uno de sus pechos chocara con una parrilla caliente y le produjera serias quemaduras.



“Mis hombros y la parte superior de la espalda me duelen constantemente debido al gran peso que me veo obligado a llevar a diario, y esto se empeora cuando estoy en el trabajo debido a la cantidad de fuerza de la parte superior del cuerpo que necesito para completar mis tareas”, añadió.

Según ha compartido en su Instagram, algunos hombres la han criticado por su decisión. Foto: @liliclemson

Clenson cuenta que ha tenido que limitar bastante su personalidad debido a la estigmatización que sufre por sus senos. Además de dudar siempre que va a escoger su ropa, la situación la ha llevado a cuestionarse por su propia naturaleza.



“Llegué al punto en el que pensé que era transgénero durante 2 años porque odiaba tanto el cuerpo en el que estaba mentalmente, que pensé que había nacido con el sexo equivocado. Desde entonces he llegado a amar el género que soy y me di cuenta de que la causa de mis problemas simplemente se derivaba de mis senos”, confesó en su texto.



Como han demostrado varios estudios médicos, el hecho de cargar con un peso desmedido en los senos puede llevar a que las mujeres sufran serios problemas lumbares. Además, según señaló recientemente un artículo publicado en la Revista Mundial de Cirugía Oncológica, el riesgo de sufrir cáncer y “metástasis ganglionar es mayor en mujeres con senos más grandes”.



Por el momento, la campaña de Esme Clenson ya recaudó 3 mil libras esterlinas (cerca de 16 millones de pesos colombianos), la mitad de su meta final. Así, a pesar de los obstáculos, está cada vez más cerca de solventar su difícil situación médica.



“Esta cirugía significa todo en el mundo para mí y cuando la termine seré una persona mucho más feliz y se me quitará mucho peso, literalmente, del pecho”, concluyó en su petición.

