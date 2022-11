Un paquete de Cheetos para la posteridad es la apuesta de un joven en Estados Unidos quien invirtió días, dinero y esfuerzo en crear una cápsula del tiempo para que sea abierta en 10 mil años.

A diferencia de improvisadas cápsulas guardadas en un pequeño espacio del patio o de la escuela, este joven se fue a lo grande trabajando durante cuatro meses en la construcción de un ataúd de cemento que pesa más de 3 mil libras.



Sin embargo, lo más curioso es su contenido: un paquete de 'Cheetos Flaming Hot', que se ve diminuto en el gran sarcófago.

El responsable es ul artista de 28 años, 'Sunday Nobody', quien tiene más de 396 mil seguidores entre su cuenta de Instagram y TikTok, en las que siempre comparte su 'Arte Meme', como le ha denominado a su movimiento artístico que consiste en traer elemento icónicos de la cultura contemporánea para elevarlos con arte minimalista y abstracto.



Aunque 'Sunday Nobody' prometió no revelar el lugar donde enterró el sarcófago, no es el único que sabe su ubicación, puesto que desde inicios del 2022 empezó a preguntar en el sur de Seattle, donde vive actualmente, si alguno de sus vecinos tenía un terreno para "enterrar algo", que para tranquilidad de sus conocidos les prometía que no era para un cadáver.



El artista publicó el video de tres minutos en el que detalla todo el proceso de elaboración del sarcófago en concreto, el bloque de resina con el que protegen el paquete de eventos naturales, hasta la travesía para enterrarlo en la tierra. Este último proceso le tomó todo un día y requirió la ayuda de un tractor.



Una vez bajo tierra, en el exterior colocaron una piedra con la descripción: “Artefacto histórico enterrado debajo. No abra durante 10 mil años. Año enterrado 2022″, esperando que sea un descubrimiento arqueológico para el año 12.022.

En una entrevista para The News Tribune, el artista destacó que eligió específicamente los Cheetos porque “si lo hubiera hecho con las papas fritas no creo que hubiera tocado una fibra sensible”.



Además, explicó en medio de la entrevista que “a veces, es bueno hacer algo que no tiene un propósito. No creo que cada obra de arte deba tener un gran propósito. Puede ser solo una idea tonta que te hacer reír”.

Los comentarios en las redes sociales del artista no han parado de llegar, en los que algunos incluso le preguntan por cómo logró sostener económicamente el proyecto por tanto meses, a lo que él explicó que tiene un trabajo normal de animador de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

TENDENCIAS EL TIEMPO

