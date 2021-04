Recogió el pelo que se le cayó durante un año y se hizo extensiones

¿Qué pasaría si recogemos, durante mucho tiempo, todos los pelos que encontramos en la mañana sobre la almohada o tras salir de bañarnos?



Esto fue lo que hizo una joven, de 28 años, llamada Chloe Nguy, después de descubrir que, en promedio, a las mujeres se le caen entre 50 y 100 cabellos diarios. ¿Con qué fin? Realizar extensiones de cabello, las cuales suelen ser muy costosas.



En cuestión de tres meses realizando la particular recolecta de sus propios mechones, la mujer, identificada en TikTok como cocolee379, armó su primera extensión de cabello. Después siguió recolectando los pelos que se le caían durante 365 días, creando una segunda extensión.



“Empecé a recolectar mi propio cabello el año pasado, solo para saber cuánto cabello perdía en un mes, pero era solo por diversión, no pensé que lograría hacer extensiones”, contó la influenciadora, que ya tiene más de 100 mil seguidores en esa red social.



La ‘tiktoker’, que vive en Biên Hòa - capital de la provincia Dong Nai, en Vietnam - contó que ha bebido biotina durante 3 años y el resultado no fue satisfactorio, sino que, por el contrario, comenzó a perder mucho cabello. Esta fue una de las razones por las que decidió recurrir a hacer extensiones de cabello que ella misma usa para complementar sus peinados.



En un video que compartió a través de la popular plataforma china, el cual ya tiene más de 24 millones de reproducciones y 3.5 millones de ‘Me gusta’, se ve a la joven de rasgos asiáticos recoger hasta los cabellos del lavamanos y depositarlos en una pequeña bolsa de plástico.



Posteriormente, los pega uno a uno en una cinta adhesiva transparente que tiene pegada en su baño. Una vez que la extensión ya tiene suficientes cabellos, vuelve a colocar cinta encima y peina su nueva melena.



“Muchas personas me dijeron ‘¿estás loca?’ ‘deberías repensar tu vida’ ‘eso es sucio y asqueroso’, sin embargo otras personas indicaron que debía donarlo”, contó, añadiendo que por eso continua haciéndolo.



Chloe indicó también que se requiere de mucha paciencia, constancia y dedicación para lograr esta técnica.



