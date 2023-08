Un nuevo video en TikTok está causado muchas reacciones. La publicación esta vez es de un joven que se grabó al lanzarse de un tobogán; sin embargo, el hombre vive momentos de terror cuando queda atrapado en la atracción.



El hecho ocurrió en uno de los toboganes más rápidos del mundo, ubicado en el Parque Temático Escape, en Malasia.



(Puede leer: Video: una vaca embistió a una menor en la India; el dueño del animal fue arrestado).

De acuerdo con las imágenes, el joven quedó en la mitad de la estructura y no encontraba salida. Intentó devolverse, pero no resbalaba.



Durante varios segundos, el sujeto quedó atrapado. No obstante, uno de los rescatistas logró sacarlo.

(Siga leyendo: 'La niña del exorcista' le dicen a jovencita que enloquece cuando le cancelan su vuelo).

Al parecer, al joven ya le había pasado algo similar, pues aunque se le notó asustado, logró actuar con rapidez.



El metraje tiene más de 50 millones de vistas, más 1.8 millones de ‘me gustas’ y miles de comentarios. En los que destaca: “Me dio claustrofobia”, “¿Alguien se quedó sin oxígeno?”, y “Me desesperé de solo verlo”.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

