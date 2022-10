¿Le ha pasado que por un pequeño error o descuido en su trabajo recibe una amonestación o en tal caso un despido? Por extraño que suene esta situación le pasó a una joven de California, Estados Unidos que por grabar un video de TikTok le tuvo que decir adiós a su trabajo.

Michelle Serna, de 24 años, tenía un trabajo remoto con un sueldo anual de seis cifras y ocupaba el puesto de líder de producto de una empresa de tecnología del Reino Unido, así lo señaló en una entrevista con el medio ‘Insider’.



En un video de TikTok titulado “fui despedida”, la joven explicó que el pasado 1 de agosto ella estuvo en una reunión a las 4:30 de la mañana con unos miembros de su equipo que se encontraban en Europa.



Para evitar el sueño, Michelle decidió prepararse un café. Encendió su cafetera pero olvidó poner la taza debajo de ella, lo que ocasionó un gran desorden en su mesa.

La joven pensó que este gracioso momento podría servir para realizar un TikTok. Así que sacó su celular y grabó un corto video de 20 segundos.



“Realicé una toma rápida del café desparramado en todas partes, giré la cara en dirección a la cámara y grité ‘maldita sea’. Puse stop a la filmación y la subí a la red social”, contó en su video.



Serna en ese momento no le vio nada de malo a su clip, pero en el fondo se podía oír a su jefe hablando con el equipo.



“Mis compañeros mantenían una charla que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Así que me fui, grabé el clip de 20 segundos y lo compartí. Cuando subí el video, no me di cuenta que de fondo se escuchaba la reunión de trabajo”, comentó.

La razón de su despido

Momentos después de subir su video a redes sociales, Michelle recibió una llamada de recursos humanos en donde le anunciaban que les habían enviado su video y que la iban a despedir por “negligencia grave”.



La razón principal que le dio la empresa para prescindir de sus servicios fue que ella estaba grabando el clip en horario laboral y que divulgó la conversación de su jefe y sus compañeras en contra de su voluntad.



“Sinceramente, apenas se los oye de fondo, pero desgraciadamente consideraron que era una razón válida para despedirme y me echaron. No me queda más remedio que aceptarlo, lo arruiné. Se trató de un descuido, lo acepto al cien por cien. Me echaron, no puedo hacer nada”, contó Michelle.



Actualmente, el video del café fue eliminado de las redes sociales. Michelle también le contó a sus seguidores que ahora espera crear su propia empresa.

