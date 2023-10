Joven fingió pelear con un hombre para pedirle matrimonio a su novia

La redes sociales han sido testigos de muchas situaciones jocosas, serias y hasta peligrosas, ya que muchas personas han querido compartir, a través de ellas, sus propias vivencias.



Una de ellas ha sido el pedirle matrimonio a sus novias, situación que algunas veces han sido con respuestas positivas o que tristemente han obtenido un 'no' como respuesta.

Uno de estos casos sucedió en la Ciudad de México, en donde un hombre decidió compartir el momento en el que le pide a su novia si quiere casarse con él, de una manera bastante peculiar.



El hombre y su novia se encontraban en el Estadio Azteca, dispuestos a entrar al partido de dos de los equipos locales: Pumas vs América.



Lo que parecía una pelea, terminó en propuesta de matrimonio… Todo esto previo al Clásico Capitalino. 😅 pic.twitter.com/Hrxhk5anrP — Andre Marín (@andremarinpuig) October 2, 2023

Antes de ingresar, al hombre se le ocurre enfrentar a otro hincha manteniendo un momento tenso, por lo cual la mujer se preocupa por miedo a que el momento llegue a tornarse más peligroso para su pareja.



La disputa llega al momento álgido en el cual quien inició el debate queda arrodillado en el piso y es allí cuando decide pedirle a su novia que se case con él.



La mujer queda evidentemente sorprendida, puesto que no esperaba esta solicitud y menos que otra persona se prestara para llevar a cabo el momento.



Varios testigos del suceso celebraron el hecho y aplaudieron, ya que la mujer no pudo contener las lágrimas y aceptó la propuesta.



Sin embargo, la celebración no pudo ser completa, puesto que el equipo al que iban a ver, los Pumas, perdió 1-0 frente al América.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

