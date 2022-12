Los peligros a los que las mujeres están expuestas al salir a la calle son muchos. Lo demuestran los múltiples casos ocurridos a diario en los que se ven violentadas.



Nada más en Colombia, en pocas semanas se hicieron públicas varias denuncias de abuso por parte de jóvenes, algunas menores de edad: Hilary Castro, abusada en una estación de TransMilenio; Natalia Correa, a quien un hombre la obligó a subirse a su auto y a tocarlo tras salir de un concierto en El Campín; Karen Pinedo, aquella joven que contó en sus redes cómo la acorralaron en un Sitp para acceder a sus partes íntimas, y como las de ellas hay más historias lamentables.

Pero no es una situación exclusiva de este país, sino que también ocurre al otro lado del mundo.



Precisamente, una joven española llamada Natalia Palacios, quien aparece en TikTok como @nataliaxprr, se hizo viral después de compartir su técnica para librarse de ladrones o de quien sea que le quiera hacer daño en la calle.



El video titulado “POV: vuelves sola de noche a casa, pero tienes mucha calle” ya pasó el millón y medio de reproducciones y tiene cientos de comentarios de usuarios que se sienten identificados con ella. Mujeres principalmente.



En el clip aparece caminando por distintas avenidas vacías y exhibiendo el celular, pero lo utiliza para grabarse todo el tiempo. El truco está en fingir que está transmitiendo en Twitch o cualquier otra plataforma, por lo que pronuncia frases como:“Natalia, ¿qué tal llevas ser mujer militar y armada?”.



“¿Que si mi padre es policía? No, mi padre es guardia civil”.



“El tener un spray de pimienta... al final, es algo que llevo en el bolso, pero sé que no lo puedo utilizar. Lo tengo, pero no te lo saco”.

De hecho, en un momento se aprecia cómo alguien pasa a su lado y, según ella, tenía intención de robara. Por fortuna, no lo hizo.



Vale decir que comentarios del tipo “¿Saben lo triste? Que yo sí hago estas cosas para sentirme mínimamente protegida” abundaron como respuesta a su publicación.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS