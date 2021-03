Tuvo muerte clínica durante 7 minutos y esto es lo que dice que vio

¿Qué ven y sienten los seres humanos después de la muerte?, ¿Una luz blanca al final de un túnel interminable?, ¿El recibimiento de sus seres queridos que ya han fallecido?, ¿El recorrido de toda su vida en un segundo?.



A ciencia cierta no se sabe, sin embargo, son varios los casos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y han experimentado una serie de sensaciones y percepciones.



(Lea también: Joven rusa explica por qué prefiere a los hombres colombianos).

Este es el caso de Kassi Hogann, una joven ‘tiktoker’ que tuvo muerte clínica durante 7 minutos y contó lo que vio y experimentó por tres veces durante ese relativamente corto lapso de tiempo.



A través de un video que compartió en su cuenta de TikTok, la chica contó que cuando tenía 18 años "tomó una decisión estúpida" por la que casi muere.



Durante los minutos en los que fue declarada clínicamente muerta experimentó un viaje astral, que según ella, es difícil de explicar.

La joven aseguró que pudo ver la galaxia, las estrellas y el cosmo. Foto: iStock

“Estaba atascada en un túnel al principio, pero luego terminé en las estrellas. Podía ver la galaxia, el cosmos, todo; pero mis ojos estaban cerrados. No podía abrirlos, ni moverme”, contó.



La joven contó también que vio a “sus seres queridos fallecidos”, pero no pudo hablar ni interactuar con ellos.



“Tenías el consuelo de saber que tus seres queridos estaban contigo aunque no estuvieran astronómica o físicamente a tu lado... como si lo supieras automáticamente. Es muy difícil de explicar", indicó.



De igual manera, aunque suene como si hubiera vivido una experiencia ‘paranormal’ y ‘terrorifica’, Hogann aseguró que no tuvo miedo, sino que, por el contrario “estaba muy tranquila y cómoda”.



(Le puede interesar: ¿Alquiler o bicicleta? Explicación del audio viral que divide internet).

También indicó que pudo ver a sus seres queridos fallecidos. Foto: iStock

La explicación científica

De acuerdo con los expertos, las experiencias que sienten los seres humanos cuando se encuentran cerca a la muerte pueden ser explicadas biológicamente y no son fenómenos místicos, como muchos creen.



En una investigación publicada por científicos de la Universidad de Edimburgo, Escocia y el Consejo de Investigación Médica en Cambridge, Inglaterra, se concluyó que estos fenómenos, que a menudo incluyen el encuentro con parientes muertos, son "trucos de la mente y no un vistazo a la vida en el más allá" ni "eventos paranormales".



Por ejemplo, en referencia al túnel con una luz cegadora al final, la neurociencia explica que cuando el cerebro se queda sin oxígeno se genera pérdida de visión periférica o central hasta por ocho segundos.



Además, un estudio en Estados Unidos revela que la luz al final del túnel puede explicarse por un bajo abastecimiento de sangre y oxígeno a los ojos.



(Le recomendamos leer: Oso no halló mejor lugar para relajarse que un jacuzzi … y lo grabaron).

La 'luz al final del tunel' que experimentan personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte puede deberse a un bajo abastecimiento de sangre y oxígeno a los ojos. Foto: iStock

Por su parte, en el caso del supuesto reencuentro con seres queridos puede ser debido a un funcionamiento anormal de la dopamina, un neurotransmisor que puede provocar alucinaciones.



"Nuestros cerebros son muy buenos para engañarnos" le dijo a la ‘BBC’ la doctora Caroline Watt, una de las investigadoras.



Adicional a esto, aseguran que la mayoría de estas experiencias son una reacción del cerebro provocada por un evento traumático.



Por ejemplo, la ketamina es una droga que afecta al sistema opioide del cerebro y puede desencadenar euforia, experiencias extracorpóreas y alucinaciones. Esta se activa de forma natural cuando los seres humanos sufren un gran trauma.



(Siga leyendo: Tiene 81 años y es toda una estrella del 'fitness' en TikTok).



Tendencias EL TIEMPO