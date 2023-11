Joven explicó el error por el que le negaron la entrada a Estados Unidos

Para muchos latinos, Estados Unidos es el destino favorito para trabajar una temporada y así poder devolverse a sus países con algo de dinero. Sin embargo, en algunas ocasiones, esta práctica no es legal y las personas se arriesgan que al volver a EE. UU. les quiten su visa de turista.



Esta situación le ocurrió al usuario de TikTok @davidsagasguty, quien comentó que estaba emocionado por ir a trabajar a Estados Unidos, pero al final su viaje no terminó bien y lo devolvieron a Colombia.

¿Qué fue lo que le pasó?

El joven primero aclaró que esta situación sucedió hace dos años, pero no había hablado públicamente de este tema por qué le dolía. Pero ahora quiere contar su historia para que las personas que quieran ir a trabajar no cometan sus mismos errores.



(Le puede interesar: Gerard Piqué estaría engañando a Clara Chía con joven chef, según medio internacional).



Luego, comentó que desde los 16 años iba a territorio estadounidense y se quedaba de 4 a 6 meses trabajando y luego volvía a Colombia. Sin embargo, cuando lo volvió hacer en el 2021, los oficiales de migración lo sometieron a un interrogatorio, pues les pareció sospechoso su comportamiento.



“Tienen registro de cuántas veces has entrado y salido, entonces ese fue el factor más importante para que no me dejaran pasar”, explicó.

Además, le hicieron preguntar de rigor, como cuánto dinero llevaba en efectivo, cuánto tiempo se iba a quedar, entre otras. Luego, el señor de migración le pidió su pasaporte.



“Se lo di y le puso como un sticker naranja… Al poco rato llegó la policía, me hicieron más preguntas y me dijeron que ellos ya sabían que yo había venido a trabajar”, detalló.



(Lea también: (Video) ¡Karma!: hombre intentó patear a un perro de la calle, pero su suerte cambió).



Al joven lo detuvieron por unas cinco horas y al mismo tiempo le preguntaban por sus viajes pasados en Estados Unidos. En el clip confesó que sufrió de mucha presión y admitió que se había quedado a trabajar de manera ilegal en el pasado.

“Me metieron mucha psicología del miedo, yo me asusté mucho. Si algún día les pasa eso no demuestren miedo, no se sientan así, ese fue el error más determinante que cometí para que me quitaran la visa”, aseguró.



Por último, le brindo unos consejos a las personas que quieran irse a trabajar con visa de turista y dijo que mejor no lleguen a aeropuertos concurridos como el de Miami, Los Ángeles o Nueva York, pues ahí es más posible que detengan a las personas.



Asimismo, comentó que es importante que compren un tiquete de vuelta en una fecha cercana a su llegada al país, para que ellos vean que no tiene intenciones de quedarse mucho tiempo, no importa si este en realidad se pierde.



Para finalizar su relato reveló que le inhabilitaron su visa por cinco años en ese momento.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Piensa comprar un reloj de lujo? Así puede distinguir un modelo original de uno falso

‘Garfield: fuera de casa’ revela el triste motivo por el cual el ‘michi' ama la lasaña

Con torta y sin ropa: así le celebró Ana Lucía Domínguez el cumpleaños a Jorge Cárdenas