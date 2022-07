Uno de los videos más virales del momento es el de una joven tiktoker que confiesa que se baña cada 10 días, cuestión que ha generado críticas y burlas en redes sociales.



Una de las cosas que más causó curiosidad fue precisamente el estilo de vida que lleva Aydan Jane, de 23 años, quien confirma que pasa incluso más de una semana sin bañarse.



"Soy la prueba viviente de que no es necesario bañarse con frecuencia para verse y sentirse bien", dice al comienzo del video donde explicó su situación.



Según el ‘The New York Post’, la joven afirmó que la única diferencia notable es que su cabello se ve más rizado cuando lo lava con mayor frecuencia.



Adicionalmente, aclara que su cabello "no huele mal", a pesar de que muchos creen que sí.



¿Por qué no se baña tan seguido?



Además, Aydan dice que este hábito contribuye al cuidado del medio ambiente, "diría que es mejor para el medio ambiente si nos duchamos menos porque el agua es un recurso preciado", e hizo énfasis en que "tu período no te ensucia. Los períodos no son sucios".



Agregó que "también es importante tener en cuenta que la vagina se limpia sola, por lo que no tienes que limpiarla, porque se limpia sola", fue parte de las declaraciones de la joven.

