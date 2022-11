Lucy Welcher, mejor conocida como 'Lulu has fun' (Lulu se divierte) es una creadora de contenido en TikTok que ha desatado toda una polémica no solo en la plataforma, sino en todas las redes sociales, al decir que es demasiado bonita como para pasar el resto de su vida madrugando a trabajar.



El mensaje según ella era "solo un broma" como parte de sus videos diarios desde su auto, en los que se queja de su empleo mientras toma café y se maquilla ruta a la oficina.

En el video de TikTok, Welcher se refiere con ironía y odio al modelo común de tener que trabajar toda una vida, sacrificando sus propias necesidades y deseos.



"Yo no quiero trabajar por el resto de mi vida. Acaso parece que quiero levantarme a las 6 a.m. cada dia por los próximos 60 años? No, soy muy bonita para eso", asegura.



Unas horas después, la misma usuaria eliminó el video por la cantidad de comentarios negativos que la tildaban de "floja".

Tiktoker se vuelve viral tras asegurar que es demasiado bonita para trabajar… pic.twitter.com/HDTdFVPVXV — Lo + viral (@VideosVirales69) November 8, 2022

Aunque el video original fue eliminado, Welcher, de 19 años, denunció en su misma cuenta de TikTok que no han parado de atacarla en redes sociales y que está siendo víctima de cyberbullying.



"Yo solo estaba bromeando. Pero ya nadie aguanta una broma y ahora todo el mundo me está haciendo bullying", confesó en un reciente video, en el que muestra algunos de los comentarios de odio hacia ella que encontró en Twitter.

En un nuevo video publicado el 9 de noviembre, Welcher señala que la situación se ha salido demasiado de control, porque ahora no solo la atacan por redes sociales, sino que supuestos medios de comunicación digitales han creado artículos, en la que la tachan de "clasista", "millonaria", "poseer autos lujosos", y "vivir en una mansión", a lo que ella responde "eso me da risa, porque mi casa literalmente se está cayendo".



