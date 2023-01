Las celebraciones de quince años marcan el antes y el después en la vida de las mujeres. Según la tradición, un tanto criticada por los movimientos feministas, ratifica el paso de la niñez a la vida adulta, siendo una celebración que no solo se practica por las costumbres del colonialismo español, sino también en algunos ritos aztecas en la época precolombina.



Para algunas familias sigue siendo un festejo bastante importante y realizan fiestas de gran envergadura en la que participan decenas de parientes cercanos como lejanos. Sin embargo, se ha visto en muchas ocasiones que lo planeado en estos eventos no siempre sale como se espera y se terminan suscitando situaciones un tanto incómodas para los invitados.



Ese fue el caso de Montserrat Esperanza, una creadora de contenido de la plataforma TikTok, quien mostró las desventuras que transcurrieron durante su fiesta de quinceaños. Los jocosos sucesos se produjeron el pasado 9 de enero, cuando la cumpleañera se encontraba rodeada de chambelanes en la zona central del escenario.



En las imágenes se ve como Esperanza recibe de regalo una motocicleta nueva. Para probarla y enseñarla al público la prendió, pero en un mal movimiento el vehículo arrancó arrastrándola por todo el piso del salón donde se llevó a cabo la fiesta. La chica lo tomó con humor y se siguieron con los preparativos.



No bastante, Ese no fue el único mal momento que pasó, ya que en una segunda publicación compartió más grabaciones de su celebración sobre las que escribió: “cosas que pasaron en mis XV: en el vals se prendió mi vestido y lo tuve que apagar con mis manos”.



Sus videos ya alcanzan casi los once millones de reproducciones, los 900 mil “Me gusta” y cerca de 6 mil comentarios de internautas, quienes tomaron los hechos con gracia dejando algunas de sus opiniones al respecto en el buzón de mensajes.



“los chambelanes muy caballerosos pase linda quinceañera disfrute de su regalo”; “el chambelan: pasele mi reina”, “cada quien usa su regalo como quiere”, “aún no superó el video de la moto”, “De los mejores XV años que he escuchado hablar” y “us quince estuvieron bien prendidos”, fueron algunas reacciones de ususaros de internet.



