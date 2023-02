“Yo estaba sentada adelante y, en eso, me doy vuelta para verificar si mi viejo se ubicaba en los sillones de atrás. Cuando miro, ¡lo veo a Messi!”, esas fueron las palabras con las cuales Antonella Agua describió en su cuenta de TikTok el momento en el que conoció a la estrella de fútbol Lionel Messi. Sucedió en su adolescencia.

Como regalo de 15 años, los padres de la mujer le obsequiaron un viaje a Disney. Sin embargo, la primera empresa que contrataron para lograr ese objetivo los estafó porque, según cuenta Antonella, les mintieron con la idea de que “no había suficientes jóvenes inscritas al tour”. Razón por la cual se vieron obligados a buscar otra agencia, y aunque fue una situación molesta para la tiktoker, lo que no sabía era que estaba a punto de conocer a uno de los personajes más importantes de su país y del fútbol mundial.

Luego de haber encontrado otra agencia de viajes, la mujer y su familia se acercaron a la embajada de Estados Unidos en Argentina, ubicada en Buenos Aires, para sacar su pasaporte.

Debido a que necesitaba urgentemente tramitar el pasaporte porque faltaban pocos días para que iniciara su viaje, Antonella se encontraba en la sala VIP de la embajada, un lugar en el que podía adquirir el documento de manera rápida y eficiente.

Allí, mientras hacía fila, las personas que estaban detrás de la ventana que separaba a quienes tenían derecho a VIP de los que no le indicaron con señas a la joven que había alguien detrás de ella. Razón por la cual volteo hacía atrás, y aunque al principio no sabía de qué se trataba, cuando se dio cuenta, estaba cerca de Messi, que era bastante joven en su momento y le generó mucha ternura.



“Messi estaba parado atrás y era todo chiquitito, tierno, con su cabello largo, todo así mirando al piso y lleno de granitos”, contó la joven en su video. Ella intentó decirle a su padre y él no le creyó.

Por supuesto, la joven decidió hablarle a Messi y conocerlo más a fondo: “Me acercó a él y le digo: ‘Hola, ¿cómo estás?’, a lo cual me respondió: ‘Hola, ¿qué tal?, yo soy Messi’”, algo que le generó mucha ternura, según dijo la joven en su video.

Para complementar la charla, la joven le preguntó al famoso sobre el Mundial, sus futuros viajes y su profesión, algo que le resultó gracioso al futbolista. Sin embargo, luego de que él renovara su pasaporte, se fue y se despidió de Antonella.



Cuando el jugador estaba lejos de la embajada, el padre de la tiktoker se dio cuenta de que era cierto lo que su hija le había contado desde un principio sobre el jugador y le dijo: “¡Mira, es Messi!”, contó la joven.

