En redes sociales es común ver a algunas parejas compartiendo las diferentes manifestaciones de amor que tienen con sus enamorados. En Tik Tok se ha empezado a viralizar la historia de un hombre que entregó más que el corazón por ver feliz a su pareja.



Un joven identificado como Uziel Martínez publicó un video en el que relató cómo se sometió a un trasplante de riñón para dárselo a su suegra , quien padecía de una complicada enfermedad renal. No obstante, al poco tiempo su novia le terminó y se casó con otro hombre.

Lo que llama la atención de la particular historia es que, tan solo un mes después de haber realizado el procedimiento, la mujer subió al altar para jurarse amor eterno con otro sujeto.



“Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes”, escribió Martínez en un video que ya cuenta con más de 17.3 millones de reproducciones.



Su testimonio indudablemente provocó la reacción de los internautas, quienes dejaron comentarios de todo tipo en la caja de respuestas, por lo que tuvo que desactivar los comentarios del post, que ostenta la estrambótica cifra de 2.1 millones de “ Me gusta” y más de 51 mil interacciones compartidas.



Trasplante.

Sin embargo, Martínez aprovechó para responder algunos mensajes que le habían enviado sus seguidores, sobre todo, aquellos que lo impulsaron a tomar la calma y a reflexionar sobre la vida que salvó por encima de la mujer que perdió.



“Quite esa cara compa, ella perdió un gran caballero, siga adelante. Va a encontrar la mujer perfecta que lo valore”, “Salvaste una vida y perdiste otra con una mujer que no vale la pena, ánimo”.



Ahora bien, también existen internautas que no comparten el comportamiento que tuvo el hombre, debido a que lo consideran una persona “tóxica”, según ellos, porque pretendía obtener a cambio seguir con la relación de pareja que tenía con su exnovia.



“Es una red flag muy evidente, tuvo un lindo gesto, pero eso no quiere decir que la chica esté supeditada a estar ligada a él por siempre” y “ la clásica: ‘ no pensé que esto se fuera a salir de control’. Las redes son navajas de doble filo, no hay que esperar nada a cambio de nadie”, fueron algunas reacciones.



"Estoy bien emocionalmente, creo que ella también. No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos, no somos amigos, pero tampoco nos odiamos", acotó Martínez en otro video.



"Lo hice por hacer un TikTok, pero no pensé que se fuera a salir de control. Sigo adelante y mi vida sigue normal, ahorita no tengo ningún problema y espero no tenerlo más adelante”, concluyó.

