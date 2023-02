Delayne Ivanowski, una joven de 25 años, compartió en redes sociales una conmovedora historia, la cual protagonizó junto a su padre, quien necesitaba un trasplante de riñón con suma urgencia.



La mujer publicó el video en su cuenta de Facebook y escribió: “Aquí está el video de cuando sorprendí a mi padre por primera vez entrando en su habitación mostrándole que yo era su donante de riñón. ¡Coge los pañuelos!”.

Esta conmovedora historia inició cuando el padre de la joven, identificado como Jhon Ivanowski, recibió un diagnóstico que le cambiaría la vida por completo.



Los médicos le aseguraron que tenía deficiencia de inmunoglobulina, por lo que, debía estar en las interminables listas de espera para recibir un riñón, pues su padecimiento afectaba directamente este órgano.



Jhon Ivanowski pasó de estar tranquilo en su casa a estar conectado a una máquina por varias horas debido a la diálisis, la cual debía realizarse cada dos días a la semana.

(Siga leyendo: ¿Vuelve y juega? Bad Bunny bromea con quitarle el celular a una fan).

Fue allí cuando Delayne Ivanowski, la joven, decidió planear algo que dejaba fuera a su padre, pero que pronto, lo llenaría de felicidad. Con la ayuda correspondiente, la mujer se realizó los exámenes para saber si podría ser la donante que su padre necesitaba.



De acuerdo con los medios locales, el plan duró ocho meses en llevarse a cabo, pues debían estar seguros de que el órgano funcionaría bien en el paciente receptor.



Luego de la larga espera y una cirugía que le salvó la vida a Jhon Ivanowski, era el momento perfecto para revelarle quién era su donante.



Según se logra ver en el metraje compartido, la joven llegó de sorpresa y el hombre no pudo contener las lágrimas. Delayne Ivanowski, por su parte, se encontraba muy feliz mientras le contaba la anécdota.

(Lea también: Macabro crimen: hallan el cuerpo desmembrado de la modelo china Abby Choi).

Abrió la puerta y entró, y yo me quedé helado FACEBOOK

TWITTER

La joven, además, compartió varias fotografías y escribió: "¡Los secretos finalmente se descubren! ¡Mi riñón está funcionando fantásticamente en mi papá! El apoyo que he recibido ha sido realmente increíble. Brindo por donar vida”.



El hombre resaltó que la sorpresa le causó tanta impresión que quedó impactado. “No me enteré hasta el día de la operación, cuando ya estábamos en el postoperatorio. Abrió la puerta y entró, y yo me quedé helado", dijo Jhon al medio KMOV4.



Y agregó: “Dejar de estar conectado a la máquina y poder hacer lo que necesito o lo que quiero es un gran alivio”.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

En la fiesta de bodas, los novios se quedaron atrapados en el ascensor

Paula Durán: su madre cuenta cuál fue su último deseo antes de morir por cáncer

Modelo de OnlyFans quedó postrada en cama por estar 14 horas en el celular