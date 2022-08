TikTok es una red social que ha crecido en los últimos años gracias a los videos y anécdotas de los cibernautas. Esta vez fue una joven la que mostró una curiosa experiencia con una caja de huevos.



A modo de chiste, la usuaria identificada como Karla Zamora contó lo que le había pasado. Según el perfil de la mujer, vive entre México y Estados Unidos.



“Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura... ¿Qué es eso?”, dice el audio que acompaña a la grabación.



Este sonido es usado en Tiktok para las publicaciones de sorpresa. Karla Zamora mostró el momento exacto en el que abrió una caja de 18 huevos blancos y de la nada, apareció un pollito.



El animal se veía desconcertado mientras la mujer grababa las escenas. En la mitad del cartón se notaba claramente que acababa de salir de uno de los huevos rotos que estaban allí.



El video se convirtió en viral rápidamente y los comentarios no se hicieron esperar. Algunos cibernautas se burlaron de la experiencia y otros le explicaron que ahora debe cuidar de la criatura.



La publicación ya alcanzó un millón de ‘me gusta’ y ha sido reproducida en la aplicación más de 17 millones de veces. En su versión original, la usuaria contó que estaba intentando cocinar el desayuno, cuando descubrió el nacimiento del animal.



¿Qué tan probable es que esto pase?

Aunque no es imposible encontrar un pollito en un huevo comercial, es muy difícil que ocurra.



La explicación es que estos animales solo nacen tras la fecundación de una gallina y un gallo. Estos últimos no suelen estar en las granjas que producen y mantienen los huevos que luego son vendidos.



Sería muy raro que coincidan un gallo y una gallina, a menos que haya un error en la cadena y alguien no se haya percatado de la presencia de un animal masculino.

