Recientemente se hizo viral el video de un trabajador inglés de nombre Ollie Tutt que afirmaba tener "el trabajo más fácil del mundo" y en el que elogiaba a sus empleadores, la cadena de supermercados Sainsbury’s. El problema radica en que también se quejó de las labores y las condiciones de sus compañeros trabajan dentro del supermercado. Esta situación fue suficiente para que sus jefes tomarán la decisión de despedirlo.​



El hombre hizo un grabación en la que mostraba lo fácil que era trabajar y hablaba del buen pago que recibía. Allí, recomendó a todos sus seguidores que consiguieran trabajo en este lugar.



"Si quieres un empleo fácil, ve a trabajar a Tesco -otra compañía-, Sainsbury's y haz estos malditos repartos. Es posiblemente el trabajo más fácil que tuve, el mejor pagado y me cuidan", comentó el joven en su grabación, en la que alaba el comportamiento de los clientes a los que consideró "encantadores".



Acto seguido, el joven de 19 años, lanzó fuertes críticas a las condiciones de trabajo de sus colegas dentro de las tiendas.



"No trabajes dentro de las tiendas del supermercado, son una basura y es aburrido. De verdad, si quieres hacer un trabajo fácil, haz esto", agregó.

Días después, de nuevo a través de la red social, el joven dio a conocer la noticia. "Recibió mucha más atención de la que yo pensaba y causó un pequeño problema. Mi jefe me dijo que al gerente de la tienda no le importaba mucho realmente, aunque el hecho de que yo insultara en el video es algo malo para la empresa", mencionó el joven.



Además, agregó que, entre los argumentos expuestos por su jefe, se encuentra un supuesto "mal comportamiento" y "desprestigio". "Definitivamente causó algún daño. Me despidieron y ahora me preocupa cómo voy a pagar el alquiler en una semana", concluyó el hombre.

