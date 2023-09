La honradez, los valores y el actuar por buena fe son factores que se han venido desvaneciendo con el pasar de los años y con las cicatrices que dejan las dinámicas de violencia en los países latinoamericanos. Sin embargo, algunos testimonios son prueba de que los valores morales aún existen.



Hoy le traemos la historia de Lautaro Rodríguez, un joven de Berisso, Argentina, quien, el viernes pasado, mientras estaba en turno nocturno en su trabajo en Sodimac, encontró un bolso que contenía $2,857 dólares, un celular y un millón de pesos argentinos, lo que, en total, suma más de 22 millones de pesos colombianos.

Según le contó en una entrevista al medio local ‘Nova, La Plata’, el joven de 19 años se encontró a la salida del local un bolso café en un carrito de compras. Inmediatamente, lo llevó al personal de seguridad, sin revisar lo que había dentro.

El bolso tenía dinero en efectivo y un celular de alta gama. Foto: iStock

Alrededor de una hora después, su supervisor lo llamó porque la pareja que había extraviado el bolso había vuelto para recuperarlo, y le contó que dentro de este estaba la cantidad de dinero mencionada anteriormente.



La pareja intentó recompensar a Lautaro por la recuperación del bolso, pero el joven se negó. “Me intentaron dar una parte del dinero, pero yo dije que no. Aunque me la merezca, no necesito un premio (por hacer lo que hice)”, afirmó.



También, confesó que el dinero no le habría venido mal, pues viene de una familia trabajadora, pero no tendría la conciencia tranquila de haberlo aceptado. Lautaro cuida a sus hermanos menores de día y trabaja de noche.



El joven le contó a la entrevistadora que sus supervisores y pares estuvieron muy orgullosos de él por el acto que hizo, y que cuando le contó lo ocurrido a sus padres, no aguantaron el llanto del orgullo.



“Siento que doy un buen mensaje, porque hay gente de mi edad que no haría lo mismo, por como estamos en Argentina, es muy difícil (no verse tentado) con esa cantidad de plata”, agregó Lautaro como reflexión final.

En los comentarios de la transmisión en vivo en la que se llevó a cabo la entrevista, sus familiares expresaron su orgullo: “Felicitaciones hijo, orgullosa de vos, sos una gran persona”, escribió su mamá, y “Orgullosos de vos, hijo, te amo”, escribió su padre. Los internautas que vieron el clip felicitaron a los padres por la crianza de Lautaro.

2021: ladrón descubre que víctima era un conocido y le devuelve pertenencias

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO