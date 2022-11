Una joven descubrió que su pareja le había sido infiel con su prima, luego de ver los chats en su celular tras un reto que ambos aceptaron. La mujer, muy furiosa, le dio una fuerte cachetada a su novio, gritando y reclamando el por qué le había sido infiel.

El hecho sucedió en México, cuando el influencer ‘Hot Spanish’ decidió realizar un experimento social, a base de reto, en el que ofrecía dinero a cualquier sujeto que estuviera caminando en compañía de su pareja, a cambio de dejarse revisar el celular.



El creador de contenido encontró a la pareja perfecta que fue la primera en realizar el reto. ‘Hot Spanish’ les ofreció 50 dólares, una suma de 254 mil pesos colombianos, con la condición de que la mujer tomara el celular y leyera los chats de su novio.



Al principio, el joven no quería aceptar, pero su novia le insistió en repetidas ocasiones y le dijo que dijera sí por el dinero. “Acéptalo o ¿qué escondes?”, preguntó la mujer. Como respuesta, su pareja señaló que no tenía nada que esconder y terminó entregándole el celular.



La joven comenzó a revisarlo y se dio cuenta de que había varios chats ocultos, por lo que ella preguntó: “¿Por qué tienes chats archivados?, ¿qué escondes?”.



A medida que la mujer iba revisando cada chat, se iba dando cuenta de que su novio tenía conversaciones sospechosas con una joven llamada Karen que, al parecer, era prima del hombre.



La conversación con la supuesta prima contenía temas muy comprometedores, hablaban de que se querían ver, repetir momentos, entre otras picardías. “¿Cómo que ya la quieres ver?, ¿cómo que un motel con piscina?”, le preguntó la joven a su novio. Sin mediar palabra, la pareja solo miró asustado y nervioso.



La joven siguió con reproche a su pareja y, muy enojada, le cuestionó: “¿Por eso no querías ir a las reuniones familiares?”. Luego, arrojó el celular al piso y le propinó una fuerte cachetada, delante de muchas personas que estaban presenciando el reto.



El hombre no quiso recibir el dinero que había ganado, sino que prefirió ir detrás de su novia para poder darle alguna explicación. Por ahora no es certero si el joven pudo remediar la situación y si la mujer le dio otra oportunidad y lo perdonó.

