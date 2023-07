Un joven denunció por la red social TikTok que fue víctima de acoso cuando fue vestido de rosa al estreno de Barbie en México.



El joven llamado Ernesto, también conocido en TikTok como @jess.alievno, ha alzado su voz por medio de un video en el que aseguraba que varias imágenes suyas se convirtieron en objeto de burla en redes sociales y medios de comunicación.



Las consecuencias no se hicieron esperar para Ernesto, quien apenas había terminado de disfrutar la proyección de Barbie cuando empezaron a llegarle mensajes de familiares, amigos y desconocidos, alertándole que se había convertido en un meme, cuenta el joven.



Aunque los comentarios negativos de la gente le dolieron, lo que más le afectó fue la difusión de las imágenes sin su autorización por parte del "medio serio" que, según él, buscaba causarle daño y satisfacer su morbo.



Entre lágrimas, el joven manifestó que nunca pretendió ser objeto de burla y que no merecía tal trato: "Mi plan no era salir y ser la burla de mucha gente que no me conoce... Lo que más me duele no es la burla de la gente, es que este que se dice ser reportero me tomó estas fotos con afán de hacerme daño y con ese morbo", expresó con indignación".



La situación se convirtió en una auténtica pesadilla para Ernesto, quien se mostró desconsolado por la forma en que su imagen fue utilizada para fines de burla y acoso en redes sociales. Sin embargo, tras compartir su experiencia, recibió un apoyo inesperado por parte de varios internautas que se solidarizaron con él.



Distintos comentarios de aliento inundaron sus redes sociales: "Sin duda hay gente mala, pero somos más los buenos. ¡Ánimo, no dejes de ser como eres!", "No te conocía hasta esto que pasó y te abrazo, que no apaguen tu brillo, pocas personas son únicas y eso vale mucho. Qué valiente al alzar la voz", entre otras.



Finalmente, el joven eliminó el video, pero quedaron algunos registros de personas que opinaron sobre el tema y le manifestaron su apoyo.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL