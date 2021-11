Joven denunció a sus jefes porque no lo dejaron maquillarse en el trabajo

Iván Cortés, un joven que trabaja para una empresa mexicana que comercializa yogures y helados, denunció a sus jefes de manera pública y penal por los actos de discriminación que presuntamente ejercieron en su contra, ya que no le permitieron ir maquillado al trabajo. Así lo relató por medio de su red social Twitter.



Para una ocasión, al empleado le avisaron que tenía que doblar un turno y al ver que estaría solo, decidió asistir con un delineado de ojos y con aretes.



"Ese día dije bueno, me voy con este delineado, al fin no está el gerente ni mi compañero y no me hacen sentir incómodo. Pues la distrital dijo que iba a pasar alguien de Recursos Humanos", escribió el joven en su cuenta.



En el transcurso del día, llegó uno de los jefes de la institución a la tienda para presentarle a la nueva empleada de recursos humanos y le reprochó a Iván por sus aretes, tapabocas y maquillaje. Le pidió que no volviera a presentarse de esa forma al trabajo.



El joven mencionó que a sus compañeras sí se les permite ir maquilladas a trabajar, por lo que entendió que se trataba de "un acto de discriminación por ser hombre".



Con el pasar de los días, el empleado reincidió y volvió a asistir al trabajo con un delineado más oscuro para que no se notará. Sin embargo, el gerente volvió a llamarle la atención.



Luego de una larga discusión con el gerente, Iván denunció a la empresa ante COPRED, institución encargada de prevenir y eliminar la discriminación en Ciudad de México, justificando que en el contrato no existe ningún código de vestimenta y presentación personal a al hora de asistir a la jornada laboral.



Finalmente, compartió una captura de pantalla evidenciando una 'amenaza' ilegal que ejerció la compañía vía WhatsApp hacia sus empleados.

Tampoco hay un código de vestimenta por la reciente actualización de los uniformes. Ni en el contrato. Y pues nomás les dejo esta captura de esta amenaza de la distrital, claramente ilegal (Art. 42, 43 y 107 de la LFT). También me enteré de casos de acoso sexual e incriminacion😶 pic.twitter.com/FRs7T88UvY — Iván Cortés ☀️ (@ivan_corthdz) November 3, 2021

