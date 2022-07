¿Se imagina que tener emociones intensas pueda causarle una reacción alérgica tan grave que tenga que ser hospitalizada? Aunque suene imposible, así es la vida de una joven de 27 años que vive en el Reino Unido. Su nombre es Natasha Coates y mediante sus redes sociales de TikTok e Instagram ha documentado cómo es su vida con esta enfermedad.

Natasha sufre de un padecimiento que le produce migrañas, picazón en el cuerpo e hinchazón. A sus 18 años fue diagnosticada con el síndrome de activación de mastocitos, un trastorno inmunológico raro, el cual ocasiona síntomas similares a una reacción alérgica.



En el portal web especializado en salud ‘Mayo Clinic’ describen que un mastocito es un tipo de glóbulo blanco que ayuda al sistema inmunitario a funcionar correctamente y ayuda a proteger de las enfermedades.



“Cuando tienes mastocitosis sistémica, el exceso de mastocitos se acumula en la piel, la médula ósea, el tracto digestivo u otros órganos del cuerpo. Sin embargo, cuando estas se desencadenan pueden causar una reacción alérgica y si la inflamación es muy grave puede provocar daños a los órganos”, describen en el portal ya mencionado.

Actividades de la vida cotidiana como sudar, llorar o reír hacen que la mujer empiece a tener estos síntomas en el cuerpo.



“Soy alérgica a las emociones fuertes. Cualquier cambio en mi cuerpo, ya sea que esté riendo, llorando, triste o estresada puede provocar una reacción química. Ocurre casi todos los días y me han hospitalizado más de 500 veces”, aseveró Natasha al diario ‘New York Post’.



Asimismo, en redes, les confesó a sus seguidores que productos como sprays corporales, limpieza, velas perfumadas, entre otros, la afectan.



“Hay muchos alimentos que me llevarán al hospital y otros que, con suerte, no. Debido a las sustancias químicas que se liberan cuando estoy digiriendo los alimentos, a veces no es lo que estoy comiendo sino el proceso de digestión lo que desencadena la anafilaxia”, comentó.



Durante todos estos años viviendo con el síndrome, Natasha ya sabe cuándo se van a manifestar los síntomas.



“Cuando siento que comienza, me molesto y trato de reprimirlo, de lo contrario, reaccionaré peor, es un círculo vicioso”, aseguró.

Nada la detiene para ser gimnasta

La joven del Reino Unido, a pesar de su condición, es gimnasta y en su casa hay guardados 22 títulos de gimnasia de élite y 44 medallas a su nombre. Compite en la modalidad de personas con discapacidades diferentes.



Este deporte es una de las cosas que más disfruta, pero, muchas personas le dicen que no debe continuar allí por el síndrome que sufre.



“Los únicos que me dicen que deje de hacer gimnasia son los que no me entienden. Me da mucho más de lo que me quita. Las reacciones alérgicas ocurrirán de todos modos, incluso si estoy sentada en casa sin hacer nada, por lo que es mejor que esté afuera viviendo mi vida”, comentó.



Natasha desde pequeña ha tenido reacciones extrañas al consumir diferentes alimentos. Sin embargo, los padres no pensaron que era tan grave y asumieron que ella solo era sensible.

