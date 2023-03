Valentina Castro Rojas, es una joven nacida en Tumaco, Nariño, que ahora debuta en las grandes pasarelas al ser modelo de Louis Vuitton, una de las marcas más reconocidas de París.

Gracias a su talento y belleza, después de haber presentado un casting, en menos de dos meses se convirtió en modelo exclusiva de una de las casas de moda más importantes de Europa y todo el mundo.

La casa de modas presentó su colección Otoño/invierno 2024 en el Museo de Orsay, París. Foto: Instagram: @lavalentinacastro

Castro fue la encargada de llevar el segundo look de la prestigiosa casa de modas en la más reciente pasarela en el Museo de Orsay, en París y tras varios meses de éxito en la capital francesa, Valentina regresó a su ciudad natal, Tumaco, siendo recibida con una calurosa bienvenida de parte de su madre, su familia y amigas, algo que ella no se esperaba.

Su primer paso como modelo lo dio en noviembre de 2022, cuando un cazatalentos la contactó. Valentina, sin creerlo, en medio de la desconfianza le contó a su madre, María Rojas, quién exigió poder acompañarla y estar con ella en su viaje a República Dominicana, lugar donde tendría el primer acercamiento con el cazatalentos, según contó a Noticias RCN.

“La desconfianza es porque, es algo que no se había visto aquí en Tumaco, entonces imagínese cómo no desconfiar", expresó María Rojas.

Luego de aprobada la exigencia pedida por su madre, emprendieron su viaje y para febrero del presente año se oficializó su inicio como modelo de la agencia Nefer Models.

“Toda mi vida fue en sandalias y solo ahora es que manejo los tacones, fue algo difícil pero no sé, en la agencia de Nileny Dipton me enseñaron de una manera que se me hizo tan fácil y aprendí rápido, ahora cualquier zapato que me ponga yo lo manejo", así recuerda la joven su transformación.

A pesar de las dificultades que ha pasado, Valentina entendió que debía trazarse objetivos a corto plazo, así que tomó la decisión de entrar al colegio nocturno para que sus sueños siguieran avanzando.

"Desde hace un año estudio en la nocturna. Una de mis metas es graduarme y terminar el bachillerato y además del modelaje también tengo más metas", confirma la joven modelo.

Luego de adelantar sus estudios, viajará a París y después a Corea para asistir a un show con la prestigiosa casa de modas Louis Vuitton, compañía con la que trabajará por un largo tiempo, según lo expresado por Valentina.

