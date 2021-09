Mujer lleva seis meses con unas pinzas en su vientre por error médico

Para Lesly Cagua, una joven ecuatoriana de 20 años, lo que pintaba como uno de los días más felices de la vida terminó convirtiéndose en una verdadera tragedia.



La mujer llegó el pasado 14 de marzo al Hospital General Delfina Torres de Concha, en la ciudad de Esmeraldas, con la esperanza de dar a luz a su primer hijo.



Allí los médicos encargados determinaron que, dado su estado, lo mejor era practicarle una cesárea para dar a luz.



22 días después, su bebé falleció en circunstancias extrañas.



Sin salir de ese golpe, comenzó a presentar terribles dolencias en su abdomen que, después de seis meses, siguieron aumentando.



‘Deben ser dolores posoperatorios’, llegó a pensar en los momentos más optimistas.



Tras 200 días, una radiografía despejó todas las dudas: unas pinzas quirúrgicas de 20 centímetros estaban dentro de su vientre.



Sometida a una nueva cirugía en las últimas horas para extraer el implemento médico, le cayó otro baldado de agua fría: una infección debido a una bacteria intrahospitalaria.



Por razones más que obvias, ahora Lesly está dudando en tener hijos.

La madre de la joven dice que sufre de una 'neumonía'. Foto: iStock

"Lo único que quiero es que todas las personas que me hicieron esta negligencia médica paguen por los daños y perjuicios que me han hecho a mí y a mi familia", le confesó desde su cama de hospitalización a la pantalla del canal local ‘Ecuavisa’.



Según le relató Francisco Casco, director del hospital implicado, a ese mismo medio, se trató de una “equivocación” y las autoridades internas y estatales ya están adelantando las investigaciones debidas.



Mientras tanto, Lesly pasa horas de incertidumbre, pues, de acuerdo con el informe de ‘Ecuavisa’, el hospital no cuenta con los medicamentos para tratar su última afección.



Lamentablemente, en tiempos de emergencia sanitaria mundial, ella vive una verdadera odisea médica.

